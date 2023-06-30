金門首間麥當勞！今試營運引排隊人龍　顧客興奮喊：凌晨3點就來了

記者林名揚、陳韻如／金門報導

等了39年，金門第一家麥當勞即將開幕啦！麥當勞金門太湖餐廳正式進駐金門昇恆昌賣場，並將於6月30日試營運，7月1日正式開幕；服務時間為週一至週日上午7點至晚上9點，用餐區共設有74個座位，讓民眾相當期待。

▲金門首間麥當勞今試營運。（圖／記者林名揚翻攝）

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麥當勞金門太湖餐廳是麥當勞登台至今39年，第一間開設的金門門市，而為了慶祝開幕，麥當勞特地與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞的經典產品，並結合金門在地特色─太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫迎接顧客，是金門太湖餐廳獨有的「網美牆」。

對此，有不少民眾相當期待、興奮，甚至在試營運的今天早早就到現場排隊等開門，其中有民眾更是凌晨3點就前往等候。該民眾表示，他是麥當勞死忠粉絲，過去因為金門沒有，所以只要有回到台灣就一定會去吃一次，如今金門也有，他就可以天天來吃了。

台灣麥當勞營運部助理副總裁陳孟秀表示，感謝金門鄉親一路相挺，金門太湖餐廳的進駐，讓麥當勞的在地經營，邁向一個新的里程碑，未來餐廳更要成為社區的好厝邊，與金門共榮共好；歡迎鄉親及大小朋友，一起光臨麥當勞，享受美味的餐點與貼心服務。