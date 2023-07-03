快訊／恐碰軟釘？館長邀賴清德716上凱道　民進黨：視時間評估

▲館長邀請賴清德參與716遊行，然而日期強碰民進黨全代會，時間仍需評估。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌以「公平正義救台灣」為訴求，號召民眾7月16日上凱道遊行，兩人3日前往民進黨中央黨部，邀請民進黨主席、總統參選人賴清德參加遊行。不過，民進黨方面僅回應，由於當天適逢全黨總動員的全國黨員代表大會，賴清德將視時間評估是否參與，同時祝福該場活動平和順利。

陳之漢與黃國昌今天上午陸續前往台灣民眾黨中央黨部、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室、民進黨中央黨部，親邀白、藍、綠陣營總統參選人，共同參與716公平正義救台灣遊行。民進黨方面，由副秘書長楊懿珊、新聞部主任張志豪代表收下邀請函。

陳之漢說，今天早上民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜已明確表態將支持並參與遊行，希望民進黨作為執政黨，賴清德可以親自參與遊行，的確在民進黨執政這8年，居住正義與司法改革的成果非常糟糕，根據民調，司法改革的不信任度超過8成，居住正義則是「（房子）越來越貴」，這是事實。

黃國昌補充，希望各黨的總統參選人、立法院4個黨團都可以派代表出席這個活動，具體回應訴求，並向台灣社會明確表達看法；這場活動定位為「不分黨派」，因此，他具體邀請各黨代表以及總統參選人參與。

黃國昌也說，今天看到由楊懿珊來接邀請函蠻開心的，過去他在當學者的時候，楊懿珊在台灣智庫服務，當時兩人曾經在許多公共政策的議題一起努力，讓台灣的民主政治與公共政策討論更深化，是他期盼的方向，「我相信，我們一起走在台灣民主的路上這麼多年，儘管在具體執行的看法上，容或有不一樣的看法，可是，在公共政策的討論上就事論事，是非常重要的價值」，也歡迎有不一樣看法的朋友一起來討論，但不要抹黑、抹紅這場活動，網路上潑屎、潑糞的言論，不是他所樂見。

對於陳之漢與黃國昌的邀請，楊懿珊僅說，集會遊行是重要民主能量的展現，台灣也是透過一場又一場民主運動推進民主，他會把黃國昌的意見向黨中央表達，不過，7月16日適逢全國黨員代表大會，賴清德會視時間評估是否參與，祝福活動平和順利。

楊懿珊指出，民進黨是從街頭開始的政黨，相信人民上街表達訴求，有助於社會對話，但也必須提醒，受到疫情的衝擊，國際秩序正在重整，希望有一個更公平、更正義的社會，跟朝野各界一同來找出路。

楊懿珊認為，台灣社會在不管是居住正義還是在司法改革上面，確實還有非常多可以努力的方向，包含最近賴清德所推動的私立大學學雜費補助，這也是站在公平正義的立場上去做推進的改革；在稅改制度上，還有很多複雜的法規的調整跟改革，相信台灣社會都有很多的想法。