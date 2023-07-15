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台灣產業停滯？郭台銘揪數據「與政院面向不同」　開嗆：陳建仁說謊

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日指台灣目前很多產業面臨停滯不前的窘境，但行政院長陳建仁則表示郭對於台灣的認知與現實有落差，並指出經濟成長數據，稱台灣經濟成長表現亮麗。對此，郭台銘今（15日）表示，行政院給的是過去7年數據，而他提出檢討的是未來數據，所以過去與未來是不能比較的，面相不一樣；至於是否覺得陳建仁在說謊，郭同意道，「應該這樣說」。

郭台銘日前再臉書作上述表示後，陳建仁昨說，郭台銘對台灣的認知似乎與現實狀況有所落差；陳指出，台灣從2020年到2022年的平均經濟成長率優於全球、近七年來全球出口成長率增加約70%，達到4794億美元，此外近5年來政府歲計賸餘都超過1000億元，甚至在2022年達將近5000億元。

對此，郭台銘15日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」台中場時，吳詢問郭怎麼回應陳建仁。郭台銘回應，陳建仁跟經濟部都說台灣對全球出口成長金額高達7成、對美出口翻倍成長，但陳用的數據，都是引用過去的數據，因為對照基期，那是2016年的數據。

郭台銘又說，經濟部說新南向政策有成，與相關國家貿易額及出口額雙創史上新高，但卻未說2022年，台灣對中國大陸跟香港貿易順差達1041億美元，而按陸方統計，台灣對大陸順差高達1565億美元，如果沒有來自大陸巨額順差，台灣已經是逆差國。

接著，郭台銘指出，台灣經濟跟企業困境，依據經濟部統計數據及新聞報導標題，是出口連十黑，創14年最嚴重跌幅、實質性薪資又連兩年負成長，且去年減幅創10年最高。行政院給的是過去7年數據，所以說經濟成長70％，「而我提出來檢討的是未來的數據」，所以過去與未來是不能比較的，面相不一樣。

接著，吳子嘉表示，「簡單講就是行政院院長陳建仁說謊？」郭台銘則回應，「應該這樣說」。

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