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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝個人資產在歐盟、美、日　郭台銘：最多在捷克「中國大陸則沒有」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對個人資產在中國大陸的傳言，鴻海創辦人郭台銘今（15日）表示，他在中國大陸沒有任何資產，那些都是鴻海公司投資的廠房資產，「我個人沒有一平方米的房子」。郭台銘也說，他個人資產在歐盟、美國、日本，最多的在捷克，他也暗示，將來如果他有機會做財產申報，可以查證他說的話。

郭台銘15日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」台中場，會中在現場提問階段，有民眾詢問，你的資產都在中國大陸，你要怎麼處理？萬一兩岸打仗，你會投效中共嗎？

「我身為中華民國的人，我死為中華民國的魂，這是我給大家的承諾。」郭台銘表示，他在世界投資，很多國家要給他護照，但他全數拒絕，而他出國，一定是拿中華民國護照，「我沒有其他的」，他說，他永遠站在中華民國這邊，但最好不要仗。

郭台銘也強調，他在中國大陸沒有任何資產，「我在中國大陸那麼久、投資那麼多，但那都是鴻海公司投資的廠房資產，我個人沒有一平方米的房子」，所以有人說他有7、8成資產放在中國大陸，「錯了！那是我在鴻海的股票，鴻海在當地投資」。

接著郭台銘突表示，他個人資產在歐盟、美國、日本，但最多的在捷克，他在大陸完全沒有任何資產；他說，鴻海是國際性公司，「我現在已經退休了，只是我是鴻海的大股東」，所以鴻海在大陸的資產，並非他個人資產，而是公司資產。

接著，郭台銘又說「將來如果我有機會去做財產申報的話」，可以查證他說的話，此時郭也看向一旁的主持人徐巧芯，引起台下一陣笑聲，並有人喊「總統好」。郭台銘也立刻澄清「如果有機會、如果有機會齁」。最後徐巧芯補了一句話說，只要是從事公職，都要申報財產。

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