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侯友宜稱林右昌酸「青年挑房」　林批造假：別因民調第三口不擇言

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（15日）批民進黨社會住宅跳票，內政部長林右昌還說，「是你們年輕人在挑地方」。對此，林右昌回應，自己從未說過這句話，請侯友宜收回，不能因為民調第三名口不擇言。林也呼籲侯，「你家人所持有的文大高價宿舍，能夠考慮以合理的價格加入內政部包租代管的計劃，用合宜的價格租給同學。相信文大同學們一定會感謝你的！」

侯友宜提出安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住等「五大住宅政策」，「安心租」是要實踐租金實價登錄，「拚社宅」部分是要將透過市地重劃、區段徵收開發區，劃設一定比例社福用地，增加可興建社宅用地；「止炒作」則是重新檢討「不動產交易所得稅」，實踐漲價歸公，遏止房價炒作；「挺青年」將加碼青年租金補貼、青年購屋超低利貸款，讓青年能夠多元選擇。

對此，林右昌表示，看到了侯友宜市長的臉書貼文講住宅政策，真覺得有點難過與遺憾，首先，自己從未說過「是你們年輕人在挑地方」這句話，「請侯市長的貼文刪除收回去，請不要刻意造假，惡意栽贓嫁禍！就算你因為總統民調始終第三名，但也不能夠因為著急，而口不擇言，這不是總統候選人該有的水準！」

對於侯友宜所提五大住宅政策，林右昌直言，自己看了也覺得不解，許多都是現在已經在推動，甚至是中央地方長久合作的政策，怎麼還拿來當未來的政見呢？畢竟他已經當過新北市8年副市長、4年多的市長，這樣會讓人還以為現在的新北市長是別人！

林右昌表示，台灣居住正義政策是從總統蔡英文上任後，在106年才真正起步，不管是持續興建社宅、實價登錄、包租代管、300億租金補貼、中產以下房貸支持方案、上週剛公佈的青安貸款減息等方案，都是要減輕民眾居住負擔（不管是買還是租），去彌補過去社宅興建數量不足的問題，或許這些努力還無法全面解決問題，但這幾年小英政府的確已經全力擴大財政支持，全面改善當中。

林右昌直言，現在，不管是市地重劃、區段徵收都要納入社會住宅的規劃，這都是營建署現在正在進行規劃的工作，「侯市長卻煞有介事地提為政見，真的有點搞不清楚狀況！」

林右昌指出，內政部政策構思還不僅於侯市長提的，還要包括：捷運TOD、科學園區或是工業園區開發也都要規劃社宅用地。至於，私立大學退場後校地的規劃使用，行政院更是召開過數次專案會議，內政部已被要求主導兩個學校的規劃案，「我們也把社會住宅的用地需求規劃進去了。」

林右昌提醒，侯友宜在臉書大談住宅政策的同時，請不要忘記新北市政府從去年（111年）就沒有發包新建社會住宅，社宅規劃「嚴重落後」！其實政見不用講那麼多，「可以先從新北市做起，你現在是新北市長都不做了，還講到以後去？」

林右昌指出，例如，有一個正在內政部審議的，新北市蘆南蘆北變更都市計畫案件，這個案件變更面積高達157公頃，侯市長僅願意劃設約2公頃之社會住宅用地，僅僅佔變更面積的1.32%。但內政部的要求是，新北市應該提高上述社會住宅土地比例到5%以上，這樣才能為新北市民儲備社宅土地，以符合新北市民眾居住的需求。

林右昌直言，但新北市還在抗拒，不願提高社會住宅比例到5%，如果侯市長真的有那麼重視社宅建設，其實你現在可以馬上跟同仁交待，接受專家審議建議，提到5%。

林右昌呼籲，要請侯市長研究一下，「你家人所持有的文大高價宿舍建物，能夠考慮以合理的價格加入我們內政部營建署包租代管的計劃，用合宜的價格租給同學。如果你願意這樣做，我相信文大同學們一定會感謝你的！」

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