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網紅醫打2孩巴掌　兒科醫自刪留言喊話：與孩子一起心理諮商

記者黃翊婷／綜合報導

一名育有3名小孩的小兒科醫師日前發文自曝，因為過於寵溺孩子，決定改採嚴厲教育，卻因為打耳光等行為引發議論。同樣也是小兒科醫師的林智葳表示，第一時間沒有細看文章，留言「辛苦了」，後來覺得非常不適切，因此刪除留言，希望對方能真誠道歉，並與孩子一起接受後續的心理諮商；其他醫師也紛紛發聲，表態不支持體罰，「不然孩子將離我們遠去！」

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

▲生母出面控訴，孩子們遭到父親各打50個巴掌。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

該名醫師日前在臉書發文表示，因過去過於寵溺孩子，導致2名上了國小中、高年級的孩子生活自理能力出現問題，於是決定改採嚴厲教育。沒想到小孩的生母接受網紅「嘎老師Miss Ga」訪問時，指控孩子是受到父親各打50個巴掌，整片臉都瘀青了，當下接到安親班通知立即通報113，再由113報案。

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消息傳開後掀起各界議論，該名醫師目前已經關閉臉書帳號。同為小兒科醫師的林智葳2日在臉書發文中提到，第一時間因為沒有細看文章細節，也不便評論他人家務，因此在該篇文章底下留言「辛苦了」，但他認為兒科醫師是受虐兒童的最後一道防線，若發現異狀應該秉持專業，迅速通報相關單位，所以覺得自己的留言十分不適切，因此決定刪除，也希望當事人能夠真誠道歉，並與孩子一起接受後續的心理諮商。

▲▼兒童,男童,受傷,難過。（圖／CFP）

▲許多醫師透過臉書發文分享對「兒童體罰」的看法。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

其他醫師也紛紛透過臉書發聲，「小劉醫師」劉宗瑀表示，「最無辜的是受傷的孩子，除了肉體的傷，心裡的傷要怎麼修復呢。我們過不久時間就會停止關注這事，但這是孩子們一生要背負、回頭面對當事人的悲痛。」

新竹馬偕急診外科主任白永嘉也提到，受家暴的孩子帶來急診，那些傷痕，每個急診醫師和護理師看了都會非常痛的，更何況是孩子身上和內心的痛，「我們需要教養孩子，但可不可以不要用『毒打』的方式，急診室看到太多家暴的悲劇⋯⋯希望越來越少！」

小兒科醫王韋力表示，這兩天關於「兒童體罰」的話題沸沸揚揚，長期以來許多研究都顯示，體罰或許有短期的效果， 但長期來說，對孩子與家庭都是負面影響，也有很多比體罰更有效的管教方式，「我不支持體罰，更斥責家暴！」

小兒科醫師巫漢盟呼籲，「孩子是我們的骨肉、是國家的棟樑，雖然教養很辛苦，有時會內傷～但請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！」

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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