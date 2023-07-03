色保全遭控性侵心智缺陷女！？法院不這麼認為改輕判

▲鄭男性侵友人的女兒，更二審輕判。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭鄭姓保全與認識4、5年的友人熟識後，竟對他輕度智能障礙的女兒小芊（化名）下手。在2017年間以購買音響為由，將小芊騙出，載到租屋處性侵得逞。法院一審重判7年4月，但到了更二審，改認定小芊並無心智缺陷，輕判鄭男有期徒刑4年。

判決指出，小芊領有身心障礙手冊，遭鑑定為輕度智能障礙。而鄭男擔任保全工作，與小芊的父親熟識，也清楚知道小芊為身心障礙者。案發於2017年4月間，下午2點多他先以「帶妳去買音響」，讓小芊坐上他的汽車。

鄭男將車輛開到自己的租屋處，騙小芊下車進房後，隨即鎖上房門，並將小芊拉到床上；小芊口說不要，手腳又極力抵抗，但仍不敵鄭男，遭性侵得逞。鄭男完事後，帶小芊前往超市購物，隨後將小芊送回家中。小芊直到數週後，才告知自己表哥，表哥隨即向小芊父母轉述，全案爆發，鄭男遭提起公訴。

法院審理時鄭男否認犯罪，辯稱不知小芊心智缺陷，還說當天是小芊主動攔下他的車輛，說很喜歡他，2人情投意合下才發生關係；自己還在事發後隔天到小芊家中，說要提親。一審法院不採信，認定鄭男犯下「對心智缺陷之人犯強制性交罪」，重判有期徒刑7年4月。二審也對鄭男重判。

不過案件到了更一審出現轉折，更一審法院將小芊送羅東醫院為精神鑑定，「小芊過去曾在交往關係期間與男友發生數次性行為，且其在本次鑑定中曾向臨床心理師透露『猜想接下來可能會發生性關係』」。因此鑑定結果認為：小芊在行為當下意識清楚，意識狀態完整，對於事件過程能清楚瞭解，因此更一審法院認為小芊並非不解性事之人，是因為小芊對危險情境辨識、臨機應變之能力、自我保護策略皆有所不足，而不知抗拒。因此改認定鄭男犯下「乘機性交罪」，輕判有期徒刑3年6月。

案件再被撤銷發回，高院更二審也採信鑑定意見，認為小芊在事發當時並非心智缺陷而無法反應，但仍認定鄭男違反小芊意願而性侵，最後改將鄭男依照「強制性交罪」，判刑4年。可上訴。