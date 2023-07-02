毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

▲北市保大警徵用民車逮捕林姓毒蟲、奮勇抓人過程感動目擊騎士狂比讚。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市警局保安大隊1日上午10時許在萬華區環河南路上執行路檢勤務，攔停一輛雙載機車，發現游姓駕駛、同車林姓乘客神色緊張，警方查證身分時林嫌支吾其詞佯裝配合，下一秒拔腿狂奔，乘隙衝向馬路對向車陣中逃逸，警員冒險穿越車借民車展開追捕，讓目擊民眾都比大姆指稱讚。

北市保大分隊長陳佩君表示：警員懷疑對方是通緝犯或身藏違禁物品，擔憂逃逸造成民眾危害，當場對空鳴槍大聲喝止，並向熱心市民借用機車穿梭車陣進行圍捕，林嫌則是不斷變換路線逃竄，最後因體力不支躲藏於民宅騎樓，遭眼尖警員當場逮捕，並搜出第二級毒品安非他命及吸食器等違禁品，警詢後依觸犯《毒品危害防制條例》移送法辦。

員警歸還機車時，林姓騎士感動表示：「警察您辛苦了！」比出大拇指連說讚，肯定警員努力執法作為。北市保安大隊呼籲，毒品戕害國民身心健康，還影響家庭功能的健全發展，對整個社會具有負面影響。

警方強調：打擊毒品犯罪是政府當前首要工作，在暑假期間推展「青春專案」保護青少年，遠離毒品危害及貫徹政府「反毒」的決心，警方將持續加強掃蕩毒品犯罪，以淨治安。



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