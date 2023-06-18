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警官遭爆任社區財委自肥　少繳管理費還領慰勞金…他提單據駁斥

▲▼萬華區某社區住戶不滿管委會巧立名目領慰勞金，其中財委吳姓警官更自肥少繳管理費，吳警官提單據駁斥，並無少繳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲社區住戶不滿管委會巧立名目領慰勞金，其中財委吳姓警官更自肥少繳管理費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市萬華區一處社區大樓，根據社區規約明定，主任委員及其他委員均是無給職，未領有薪水，但有住戶發現社區管委會不經區權會開會決議支出，巧立名目設置年節慰勞金，每位領取1600元，其中社區管理費均由吳姓財務委員掌握，仗著任職高階警官，更自肥少繳管理費，多名住戶氣炸將對他們提告並要求返還「慰勞金」，吳警官提單據表示無少繳，慰勞金為第一屆管委會決議。

位在萬華區西門町鬧區的一處社區大樓，有多名住戶發現管委會巧立名目以「年節慰勞金」為由，前主任委員及其他委員從2017年迄今，每年每位領取1600元，引起住戶們不滿。根據該社區規約明定，管理委員係無給職，除非經區權會特別決議外，管理委員不得自管理基金領取款項。

有住戶表示，曾勸阻呂姓前主任委員、彭姓監察委員及吳姓財務委員，社區管理委員是無給職，不可以年節慰勞金名義領取款項，但仍長年自管理基金內領取「年節慰勞金」款項，另指控吳姓財務委員任職北部二線二星警官，曾是高雄市長陳其邁隨扈，原本該繳一坪100元管理費，卻僅繳納每坪96元，明顯自肥。

住戶向吳姓財委反應後未見調整，向現任廖姓主任委員反應後，他表示尚在瞭解狀況，若真有上開不法情事，肯定毋枉毋縱，會為社區追究上開人等法律責任，還給社區一個乾淨空間。

吳姓警官澄清表示，住家自2016年社區成立後搬入，管理費與全體住戶相同一樣每坪100元，總坪26.47，需繳納2647元，加上停車管理費400元，共3047元繳納至今，有單據可供查證，另「年節慰勞金」是考量管委會委員辛勞又是無給職，由第一屆管委會決議核發，吳警在第三屆擔任財務委員，絕無自肥及少繳管理費。

▼吳警官提單據駁斥，並無少繳。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼萬華區某社區住戶不滿管委會巧立名目領慰勞金，其中財委吳姓警官更自肥少繳管理費，吳警官提單據駁斥，並無少繳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼還提供剛入住預繳管理費是每坪100元，並非96元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼萬華區某社區住戶不滿管委會巧立名目領慰勞金，其中財委吳姓警官更自肥少繳管理費，吳警官提單據駁斥，並無少繳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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