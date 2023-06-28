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快訊／北市中高階警官調動　刑大副大隊長蔡金龍升任3線1星督察

▲▼北市警局長進行交接，面對質疑跟監藍委，張強調「國家警察，沒有顏色」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局發布59人事調動，刑大副大隊長蔡金龍升任督察。圖為台北市警察局長張榮興。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局在28日辦理中高階幹部升職調動，從4序列至9序列調派，主要是北市刑大副大隊長蔡金龍，升任北市警察局督察室督察，副大隊長缺則由科技偵查隊長鄭國隆升任，目前59警職調動，在30日統一辦理離到職。

北市警局人員調動名單：

1、刑事警察大隊副大隊長蔡金龍陞任本局督察室督察
2、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長鄭國隆陞任刑事警察大隊副大隊長
3、松山分局副分局長郭大恆調任士林分局副分局長
4、士林分局副分局長江勛貴調任松山分局副分局長
5、刑事警察大隊專員闕育任調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長
6、少年警察隊偵查組組長宋柏達調任士林分局行政組組長
7、保安警察大隊後勤組組長梁瑞昇調任少年警察隊偵查組組長
8、本局後勤科裝備股股長柯巧心調任保安警察大隊後勤組組長
9、本局法規室法規整理股股長孟繁勳調任本局後勤科裝備股股長
10、本局法規室警務正吳叢阜調任本局法規室法規整理股股長
11、本局保防科警務正游志文調任少年警察隊預防組組長
12、中正第二分局行政組組長吳鈞裕調任北投分局民防組組長
13、中正第二分局秘書室主任蔡仁華調任中正第二分局行政組組長
14、本局民防管制中心修護股股長林來德調任中正第二分局秘書室主任
15、中正第一分局行政組組長蔡長春調任本局民防管制中心修護股股長
16、內湖分局勤務指揮中心主任王俊成調任中正第一分局行政組組長
17、本局後勤科財產股股長張清成調任內湖分局勤務指揮中心主任
18、本局後勤科警務正蘇棋秀調任本局後勤科財產股股長
19、交通警察大隊綜合組組長何金城調任本局防治科警務正
20、本局保防科警務正方盟凱調任交通警察大隊綜合組組長
21、北投分局交通組組長滕嶽調任南港分局交通組組長
22、南港分局交通組組長張廉鈴調任北投分局交通組組長
23、中山分局警備隊隊長戴嘉烈陞任本局行政科警務正
24、中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長李文豪陞任本局犯罪預防科警務正
25、大安分局警務員蔡佳瑜陞任本局犯罪預防科警務正
26、中山分局刑事警務員曾淑婷陞任本局秘書室警務正
27、北投分局警備隊隊長呂東益陞任本局後勤科警務正
28、內政部警政署刑事警察局股長鄭文學調任本局後勤科警務正
29、本局秘書室警務正黃忠道調任本局保防科警務正
30、大安分局敦化南路派出所警務員兼所長黃文呈陞任本局秘書室警務正
31、保安警察大隊中隊長沈維洲陞任本局保防科警務正
32、大同分局警備隊隊長黃文豪陞任本局法規室警務正
33、本局保安科警務正黃升揮調任刑事警察大隊專員
34、中山分局刑事警務員洪溶余陞任本局保安科警務正
35、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員兼副隊長謝其瑾陞任刑事警察大隊專員
36、保安警察大隊副中隊長王明生調任保安警察大隊中隊長
37、本局刑事鑑識中心警務員葉陶琪調任保安警察大隊副中隊長
38、大同分局刑事警務員朱浩瑜調任保安警察大隊中隊長
39、保安警察大隊副中隊長鄭鍾錦調任大同分局刑事警務員
40、士林分局警備隊隊長徐智榮調任中山分局警備隊隊長
41、刑事警察大隊警務員熊卓軍陞任北投分局警備隊隊長
42、萬華分局警備隊隊長徐順胤調任大同分局警備隊隊長
43、士林分局天母派出所警務員兼所長呂政隆調任大安分局敦化南路派出所警務員兼所長
44、文山第一分局指南派出所警務員兼所長馬奕桓調任士林分局天母派出所警務員兼所長
45、中正第一分局警務員張寶元調任文山第一分局指南派出所警務員兼所長
46、文山第二分局萬盛派出所警務員兼所長黃英洲調任大同分局重慶北路派出所警務員兼所長
47、萬華分局警務員王冠畬調任文山第二分局萬盛派出所警務員兼所長
48、中正第二分局思源街派出所警務員兼所長廖嵥俊調任中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長
49、松山分局東社派出所警務員兼所長黃甯調任中正第二分局思源街派出所警務員兼所長
50、內湖分局內湖派出所警務員兼所長陳奕安調任松山分局東社派出所警務員兼所長
51、中山分局警務員孫吉筠調任內湖分局內湖派出所警務員兼所長
52、南港分局同德派出所警務員兼所長潘志東調任刑事警察大隊警務員
53、中正第二分局警備隊隊長呂凱揚調任南港分局同德派出所警務員兼所長
54、中山分局建國派出所警務員兼所長姜志陽調任松山分局刑事警務員
55、松山分局民有派出所警務員兼所長歐陽勳調任中山分局建國派出所警務員兼所長
56、刑事警察大隊警務員李年立調任松山分局民有派出所警務員兼所長
57、大安分局新生南路派出所巡官兼副所長廖文麒調任萬華分局康定路派出所巡官兼所長
58、內湖分局東湖派出所巡官兼副所長朱俊碩調任士林分局翠山派出所巡官兼所長
59、大安分局和平東路派出所巡官兼副所長陳春玄調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長

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