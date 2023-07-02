2023海峽兩岸青年創新創業大賽啓動　提供台青多樣發展平台

記者任以芳／綜合報導

2023海峽兩岸青年創新創業大賽參賽項目6月30日正式徵集啟動。本次大賽主要為兩岸青年搭建創新創業交流平台，預計8月25日舉行總決賽及頒獎儀式，一等獎共4名，獎金是2萬元（單位：人民幣，同下）。常州市加碼支持，獲獎項目落戶常州市武進區轄區範圍內，可申請不超過500萬的天使投資基金。

本次大賽以「同心同行同築夢，創新創業創未來」為主題。通過大賽搭建服務台灣青年在大陸發展的創新創業平台，為台灣青年創業提供多項政策支持。比賽重點聚焦新能源、電子訊息、智能製造、健康醫療、新材料等行業領域，吸引台灣青年人才及其創新創業項目。

本次大賽於6月30日正式啟動項目報名，7月25日報名截止，7月31日完成審核和初評。8月23日至24日在江蘇省常州市舉行大賽預賽及開幕式，8月25日舉行總決賽及頒獎儀式。總決賽設一等獎4名，獎金2萬元（單位：人民幣，同下）、二等獎8名，獎金1萬元、三等獎16名，獎金5千元、其餘22個項目為優秀獎（頒發獎勵證書）。

除了獎金支持之外，獲獎項目還會被優先推薦進入「科創江蘇」創新創業大賽等賽事，優先推薦給常州各家銀行和風創投機構給予融資貸款授信支持。常州市大賽種子基金也將用於支持獲獎項目落地並扶持項目發展。

常州市將給予大賽項目重點支持，獲獎項目落戶常州市武進區轄區範圍內（以辦理工商註冊手續為準），併成功入選龍城英才計劃「領軍型創業人才項目」，可享受創業資助資金、免費創業場所和住所、購房補貼、低息貸款等一系列資助政策。同時，可申請不超過500萬的天使投資基金及不超過2000萬的「園區保」貸款。

本次大賽由國台辦經濟局、江蘇省辦、常州市人民政府主辦，常州市台辦、常州西太湖科技產業園、蘇台青創聯盟等單位協辦。