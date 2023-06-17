推動兩岸和平發展　習近平向海論致賀信：尊重關愛造福台灣同胞

▲2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／廈門－台北 連線報導

第十五屆海峽論壇大會今（17）上午在廈門舉行，中共中央總書記習近平特地向第十五屆海峽論壇致賀信，由首次參與論壇的大陸全國政協主席王滬寧致詞時宣佈。內容稱，習近平指出，將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作。

習近平指出，海峽論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台。兩岸同胞通過海峽論壇交流交友交心，厚植情誼、增進福祉，越走越近、越走越親。希望海峽論壇為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展不斷增添生機活力。

習近平強調，中國式現代化新征程前景光明，國家好，民族好，兩岸同胞才會好。我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進統一大業作出貢獻，共創中華民族綿長福祉，共用民族復興偉大榮光。

第十五屆海峽論壇由大陸國務院台灣事務辦公室與福建省人民政府會同兩岸82家機構、組織共同主辦，主題為「擴大民間交流、深化融合發展」，17日在廈門舉辦論壇大會。