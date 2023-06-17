清除介殼蟲99.9％！　饒慶鈴首赴海論喊話：爭取台東鳳梨釋迦重輸陸

▲2023年第十五屆海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／廈門－台北 連線報導

中國大陸第十五屆「海峽論壇」論壇大會今（17）日上午在廈門舉行，疫情三年後，首次登陸的台東縣長饒慶鈴致詞時，特地說明台東縣政府這兩年，透過產官學積極提升釋迦鳳梨品質，跟台東大學合作清除介殼蟲可達到99.9％以上。她向陸方再次呼籲，希望兩岸重啟釋迦鳳梨，讓台東農民提早準備，「唯有對話交流，才能創造雙贏。」

饒慶鈴致詞時首先指出，過去兩岸高度交流，台東觀光業農產品順利賣出，大家都對經濟前景十分看好，台東縣也開始興建民宿旅館，過去因人口不足，缺乏建制觀光業基礎建設，農民也擴大種植面積，相信農產品都能賣得出去。但從2016年開始，兩岸交流開始萎縮，信任感也不存在。

饒慶鈴強調，「台灣東西要賣出去，不該輕易放棄，不應該放棄廣大中國大陸市場，因為失去中國大陸市場對台灣農業是很大損失。」

她進一步說，鳳梨釋迦是台東縣很重要農作物 每年外銷可以達到十億人民幣，但是兩年前，大陸海關驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，宣布台東釋迦鳳梨暫停輸出到大陸。

饒慶鈴指出，當時，台東縣政府也積極解決，協助農民使用符合安全用農藥，多次舉辦舉行農民講習會，產官學一起合作，改善台東鳳梨釋迦檢疫管理規範，透過跟台東大學合作清除介殼蟲已經可達到99.9％以上。

▲ 台東縣長饒慶鈴出發前明確喊話，此行要爭取台東鳳梨釋迦重新輸陸 。（圖／翻攝 饒慶鈴臉書）

台東縣副縣長王志輝三月率團去北京溝通，大陸方面也有給予回應。饒慶鈴指出，「碰到問題就是要解決不是只有指責，這樣對事情沒有幫助，因為大陸市場體量很大。」

她也再次向陸方呼籲，希望兩岸重啟釋迦鳳梨，讓台東農民提早準備，唯有對話交流，才能創造雙贏。不論是貿易往來、交流文化國民黨都有善意，也願意在「九二共識」基礎上，強化雙方合作，為兩岸人民創造最大福祉。

稍早，國民黨副主席夏立言也向陸方喊話，在過去的三年來，兩岸圍繞著台灣農漁水產品的檢驗問題，一直沒有辦法有效的解決，如果台灣優良的產品無法銷往大陸，例如台東的鳳梨釋迦，「這對台灣基層的農漁民，和大陸廣大的消費者，都是很大的損失。」