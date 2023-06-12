「海峽組合」奪法網女雙冠軍　陸體育總局向中國網協致賀電

▲「海峽組合」謝淑薇及王欣瑜拿下2023法網女雙冠軍。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

台灣網球女將謝淑薇與大陸網球後起之秀王欣瑜組成的「海峽雙姝」在法網女雙項目奪下冠軍。賽後，大陸國家體育總局特別向中國網協發出賀電，「希望長期在國外訓練比賽的網球運動員們始終心懷祖國，不斷取得進步，在新時代新征程為體育強國建設作出更大貢獻、為祖國和人民贏得更大榮譽！」

大陸國家體育總局、中華全國體育總會向中國網協致賀電內容提到，在剛剛結束的2023年法國網球公開賽女子雙打決賽中，運動員王欣瑜與謝淑薇組成的「海峽組合」配合默契、頑強拼搏，以2：1逆轉取勝，勇奪冠軍。這是時隔9年「海峽組合」再度贏得法網女雙冠軍。在此，向你協會和運動員們表示熱烈祝賀！

賀電指，近年來，一批年輕的中國網球運動員馳騁國際賽場，不斷取得佳績，為網球運動普及推廣作出了積極貢獻，「希望協會再接再厲，奮發有為，積極做好服務保障，努力探索中國網球運動職業化發展新路徑，推動網球運動實現更快更好發展。」

賀電強調，「希望長期在國外訓練比賽的網球運動員們始終心懷祖國，不斷取得進步，在新時代新徵程為體育強國建設作出更大貢獻、為祖國和人民贏得更大榮譽！」

據了解，謝淑薇曾在9年前與彭帥搭檔拿下法網女雙冠軍，這次賽事則是和王欣瑜聯手，歷經3局苦戰，最終以1比6、7比6、6比1的比分逆轉奪下勝利，締造「海峽女雙」二度在法網該項目取得冠軍的佳績。