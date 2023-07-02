雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

▲衛生局提醒鄉親務必配合執行戶內外登革熱防治噴藥以防疫情擴散，若不配合依傳染病防治法規定最高可處30萬罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林居住古坑鄉東和村的一對夫婦，平時活動地點除住家外，會至附近自家筍園工作，6月26日兩人因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，6月30日確診。雲林縣衛生局指出，截至昨（1）日共通報12例疑似個案，古坑9例、斗六1例、林內1例、北港1例，經疾管署PCR檢測2例陽性為確診。

雲林縣衛生局昨日派員至東和及荷苞社區活動中心開設登革熱快篩站，共篩檢119位民眾，發現2例NS1快篩陽性，均已轉介醫院進一步確認及治療，今日也安排在高林社區活動中心設站快篩，期能提前發現個案進行防治。

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▲清潔隊完成東和村、高林村和荷苞村的環境噴藥清潔消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，雲林縣自出現本土登革熱個案，立即成立登革熱防治應變中心，透過跨局處動員分工並與古坑鄉公所合作成立登革熱防治工作小組，疾病管制署南區管理中心亦派員配合衛生局針對確診個案農作地點及住屋周圍半徑50公尺進行病媒蚊密度調查同時進行孳生源清除及消毒，並持續對社區附近住戶進行健康監測。

▲清潔隊完成東和村、高林村和荷苞村的環境噴藥清潔消毒工作（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局也配合古坑鄉公所清潔隊完成東和村、高林村和荷苞村的環境噴藥清潔消毒工作。衛生局提醒鄉親務必配合縣府及公所執行戶內外登革熱防治噴藥，以防疫情擴散，若不配合依傳染病防治法規定最高可處30萬罰鍰。

衛生局提醒民眾，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。

▲衛生局提醒鄉親務必配合執行戶內外登革熱防治噴藥以防疫情擴散，若不配合依傳染病防治法規定最高可處30萬罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）