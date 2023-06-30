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高雄母女檔台南探親感染登革熱！　無症狀檢出陽性...住處急消毒

▲▼高雄出現登革熱家庭群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄出現母女檔感染登革熱，防疫團隊緊急於個案住家周邊進行防疫工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(30日)新增1例本土登革熱病例，個案是本市第2例確診者的母親，曾於6月22日至25日至台南市東區探親，因案2出現症狀並確診後，母親雖然沒有症狀但也被匡列採檢，今日檢驗結果出爐，PCR陽性確診。市府防疫團隊已前往居住地周邊100公尺緊急防疫工作，並規劃明日於周邊4里環境大掃蕩。

衛生局指出，新增個案是高雄市第3例本土登革熱病例，個案是40多歲女性，與本市第2例確診為母女關係，居住於仁武區，6月22日-25日母女曾前往台南市東區探親，6月28日女兒開始發燒，紅疹、頭痛、關節痛、嗜睡，經檢驗PCR陽性。

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▲▼高雄出現登革熱家庭群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲仁武區4里明日將進行環境大掃蕩。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局說明，母親雖無症狀仍於昨(29日)接受接觸者採檢，今(30日)檢驗結果PCR陽性，研判母女兩人均為端午連假期間前往台南市疫情熱區遭病毒蚊叮咬而感染。高市府防疫團隊已完成居住地周邊100公尺緊急防疫工作，並規劃周邊4里於明(1)日同步進行環境大掃蕩。

另外，高市府昨(29日)接獲台南市府通知，該市1例本土登革熱個案，可感染期間曾有高雄活動史。該案為50多歲男性，6月23日起出現發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，6月24日就醫未改善，6月28日至台南社區擴大篩檢站採撿陽性通報確診。

衛生局指出，該明確診者活動地以台南市住家及工作地為主，該案於可傳染期間(病毒血症期)6月23日至25日曾到高雄市楠梓區短暫居住，防疫團隊已於昨(29日)上午已完成個案居住地孳生源檢查及室內壓罐噴藥作業，今(30日)進行社區病媒蚊調查並針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢及噴藥滅蚊，防堵疫情擴散風險。

▲▼登革熱。（圖／高雄市衛生局提供）

▲台南市登革熱疫情有外擴趨勢，高雄市38區進入警戒。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，目前正值登革熱流行季節，定期「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外積水容器，加強環境整頓工作，避免積水、病媒蚊繁殖，如積水無法清除，則可以利用漂白水、洗衣粉(打起泡)、粗鹽等方式投入積水中防止孳生病媒蚊孑孓；戶外活動時應做好防蚊措施，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。近期如自東南亞國家入境或有台南市疫情發生地區活動史、工作史，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上課，儘速前往高雄市527家登革熱合約診所就醫、進行登革熱NS1快篩，並主動告知旅遊史或活動史。

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