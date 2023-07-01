南部革熱升溫　屏東市「病媒蚊零容忍」大誓師…守護家園

▲屏東市公所於1日在千禧公園舉行「齊心防疫」誓師大會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

由於近日高雄、臺南爆發登革熱病例，屏東市公所於今(1)日在千禧公園舉行「齊心防疫」誓師大會，呼籲全體市民共同參與防疫工作。

屏東市長周佳琪率領里長與志工，進入各里加強巡檢孳清工作。她呼籲「防疫工作人人有責，針對病媒蚊零容忍」，強調生活防疫作戰的重要性，杜絕疫情擴散，也呼籲市民保持環境清潔，天天打掃、時時整頓，美化市容從住家做起，公共環境空間大家一起維護，全力防堵登革熱。

市公所表示，登革熱主要症狀包括發燒、頭疼、眼窩痛、肌肉痛、關節痛和皮疹等。周市長呼籲市民朋友謹慎對待，如有疑似症狀應盡快就醫並告知活動史，以便進行診療和通報。

而登革熱是透過病媒蚊傳染的疾病，市民應注意住家附近是否有積水。積水可能發生在盆栽容器以外的地方，只要有髒亂廢棄物棄置，無論是廢棄輪胎還是飲料瓶蓋，只要有積水就可能孳生病媒蚊幼蟲。因此，市民應該落實巡、倒、清、刷等防蚊工作。

清潔隊表示，登革熱疫情有持續加劇的情形，將對熱點加強稽查、水溝投藥清疏，同時配合衛生局和環保局對布氏病媒蚊指數偏高的里別巡檢及清除，落實病媒蚊的零容忍政策，「齊心防疫，守護家園」，確保健康。