新北加碼添犬貓認養福利　寵物保險補助最高3000元

▲板橋動物之家的撲撲（晶片900001901806443），非常有活力很親人。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處積極推動犬貓認養，於今（1日）下午在板橋小遠百舉辦「浪愛有家˙愛心認養會」，成功認養者除可獲得多樣好禮寵物福袋，認養符合條件的犬隻，還可申請保險補助費用，最高補助3000元。今年動保處也特別與行政院農委會合作推出「寵物保險補助專案」，盼給不易送養犬隻再次獲得幸福的機會。

動保處表示，即日起至11月30日止，民眾只要自新北市公立動物之家認養犬隻、符合下述其中1項條件：「認養體重超過35公斤以上大型犬隻、入所收容超過2年以上犬隻或經所方認定為不易送養犬隻」，並且無違反動物保護法遭禁止認養動物情事，就符合「寵物保險補助專案」資格，最高補助額度3000元，詳細申請方式及相關資料請至「新北市動保處」網站查詢。

▲艾瑪（晶片900250000604188），尾巴短短的小女生，目前住在板橋動物之家。



繼動保處8所動物之家推出「犬貓回春雙響炮方案」後，備受各界好評，截至112年4月底已成功幫助超過50隻老齡、身患殘病需長期照護犬貓找到幸福歸宿。回春方案針對新北市動物之家10歲以上的高齡犬貓、身患殘疾或長期收容不易認養犬貓，推出成功認養者可享有毛寶貝終身免費醫療諮詢、每年一次全面健檢服務及疫苗注射，並且免費提供一年份心絲蟲預防藥和老化保健品等優惠，今年5月再加碼與中央農委會合作推動「寵物保險補助專案」，進一步強化認養政策，為犬隻再添福利，期能再次提昇不易認養犬隻認養率。

動保處長楊淑方表示，新北市長期積極推廣犬貓認養，去年認養率高達93.5%，為增加不易認養犬隻被認養的機會，動保處於官網認養專區標示符合「寵物保險補助專案」犬隻，歡迎民眾上網觀看或前往本市公立動物之家參觀認養，申請名額限量300隻，呼籲大家一起來幫助毛寶貝們，給牠們一個溫暖的家。

▲淡水動物之家的花花（晶片992007300108083）收容超過2年，希望牠能有一個不離不棄的家。