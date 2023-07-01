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搶攻東南亞旅遊市場　新北赴菲律賓拚觀光

▲搶攻東南亞旅遊市場 新北赴菲律賓拚觀光。（圖／新北市觀旅局提供）

▲菲國民眾熱烈參與新北市政府旅展有獎徵答活動，氣氛活潑熱絡。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府觀光旅遊局與交通部觀光局合作，攜手旅行社及觀光業者等超過20位成員，自6月28日至7月2日參與克拉克、馬尼拉臺灣觀光推廣會，菲律賓下半年度最大規模TME（Travel Madness Expo）旅展，新北市政府觀光旅遊局將青春山海線、九份老街、平溪天燈及基北北桃共同生活圈遊程等推薦給當地旅遊業者，期待菲律賓朋友親自到北臺灣來趟旅遊新體驗。

觀旅局表示，本次推廣活動以樂活、都會、美食為推廣主題，因應菲國市場喜好，在克拉克及馬尼拉兩場臺灣觀光推廣會中，新北市政府觀光旅遊局進行觀光資源簡報，將青春山海線景點、碧潭、烏來、三峽老街、深澳鐵道自行車、歡樂耶誕城及平溪天燈節等國際品牌節慶活動以及知名景點推薦給菲國旅行業者。

▲搶攻東南亞旅遊市場 新北赴菲律賓拚觀光。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市政府觀旅局於菲律賓TME旅展，現場展示發送北北基文宣摺頁。

此外，新北市政府觀光旅遊局也結合旅行社，首度在菲律賓推出暢遊基北北桃全新遊程，將基隆正濱漁港、新北九份老街、臺北101、桃園忠貞新村等景點納入遊程規劃，讓菲律賓當地旅遊業者及媒體朋友進一步瞭解北臺灣豐富多變的城市魅力。

6月30日至7月2日TME旅展現場，新北市政府觀光旅遊局安排連續三天的舞臺活動時間，藉由有獎徵答宣傳新北市多元的節慶活動、美景和美食，另外，現場也播放基北北桃四市的觀光宣傳影片及發送觀光導覽摺頁、手冊。擁有百萬粉絲的菲律賓網紅The Poor Traveler及Hazel Quing也抵達現場分享臺灣的旅遊體驗，並表示臺灣的美麗超乎期待，來臺灣能夠體驗到的自然景色、城市風光、人文氣息等多種面向，都令他們印象深刻。

▲搶攻東南亞旅遊市場 新北赴菲律賓拚觀光。（圖／新北市觀旅局提供）

▲多家菲律賓旅遊業者齊聚馬尼拉，熱情參與台灣觀光推廣會。

觀旅局長楊宗珉表示，菲國民眾最期待來臺觀光包含遊景點、逛商圈、玩夜市、吃美食、賞花及採水果等，並體驗豐富多元的生活與在地文化特色為最主要的旅遊動機。除菲律賓之外，本市亦積極規劃推展東亞等其他觀光市場，並持續與基北桃三市合作，推展北臺灣觀光行銷。

▲搶攻東南亞旅遊市場 新北赴菲律賓拚觀光。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市觀旅局與交通部觀光局合作，攜手16家旅行社及觀光業者至菲律賓推廣觀光。

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