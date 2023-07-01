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從餓不死變低薪行業！　護理師PO文...控白衣下暗黑慘況

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲一名護理師發文揭開目前台灣護理師工作的現況。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在自己臉書分享了一篇護理師的貼文，表示之後可能不會有護理師了，因為護理師從過往「餓不死行業」變成「低薪工作」，平均3萬6的薪水的工作量是包山包海，換算時薪連現在的勞基法最低薪資都達不到。

護理師蘇閔貽在自己的臉書以《你知道嗎！以後可能不會有護理師了》寫下目前她所認知的護理師工作現況，她說：「護理師從大家所謂的『餓不死』的行業，變成『低薪』的工作。用第一年、大學畢業、特殊單位、純白班，你們猜猜我們一個月薪水是多少？答案平均36K（含勞健保）」。

3萬6的薪水要做多少的工作，就是每天你要提早到單位點班，病人治療多、壓線接新病人、壓線病人突然插管CPR，既使沒有上列情況，事情仍會多到你連紀錄都寫不完。晚下班2到4小時簡直是常態。平均單日工時為10到12小時，月休6天。換算時薪連現在的勞基法最低薪資都達不到，而目前每月基本工資為新臺幣二萬六千四百元，每小時基本工資為新臺幣一百七十六元。

蘇閔貽強調，護理師的工作不只要照顧病人，還要：修電視、修電腦、找病人、追醫囑、做治療、送檢查、送開刀、接住院、送出院、點器械、點藥材、點衛材、找醫生、找病人、打紀錄、執行醫囑…以下繁族不備記載。這些只是常規工作；我們還有在職訓練、跨科訓練、專業報告寫作、單位儀器保養及聯絡維修、消防訓練、急救訓練。

同時出事情了！整天都在檢討護理師，比如：器械被醫生弄丟檢討護理師沒有點、病人不遵從醫囑抽菸喝酒檢討護理師沒有好好盯緊病人、火災沒救到人檢討為何沒有啟動消防5大班、病人不見檢討護理師沒抓到病人動向、護理師被攻擊檢討護理師為什麼不會躲、學妹做不好檢討學姐不會教、被無理客訴檢討護理師、病人不要命自拔管路檢討護理師、醫師快開醫囑檢討護理師不會思考….

▲▼護理師,護士。（圖／CFP）

▲一名護理師發文揭開目前台灣護理師工作的現況。（示意圖／CFP）

目前平均護理年資逐年下降，一個專業的醫療人員都是由經驗一點一點累積而來，迅速處理危急狀況，這都不是以生俱來的能力，都是透過時間的積累，然而現在的環境是：1.薪水比餐飲業、保全都還低、2.一堆站著說話不腰疼的督導及主任、3.自以為健保繳很多都奧客對我們頤指氣使、4.被欺負霸凌，長官只會叫你忍的環境、5.廣設護理系，一堆考到執照的卻不願待在臨床工作、6.人力流失，逐漸減少的休假日以及7.薪資及負擔比逐漸變成反比。

所以她想問：「這樣的護理環境誰願意待？這樣的照護品質真的好嗎」？因此她抱歉以後可能不再有大眾所謂「資深護理師」了，我們不要嘴上說的「辛苦了」而是實質給予幫助。

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