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自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

▲高市府發言人周璟瑜跟網紅拍減塑宣導片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高市府發言人周璟瑜跟網紅拍減塑宣導片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

炎炎夏日，最適合來杯冰涼的手搖飲料，配合行政院環保署限塑政策，高雄市政府環保局宣布今年7月1日起，高雄市的飲料店、咖啡廳、飲料攤商、市集，將全面使用非塑膠材質杯，民眾自備環保杯至合作飲料店消費，還能享折扣，優惠期間赴指定店家最多可折20元。為加強政策宣傳，高市府發言人周璟瑜聯手高雄熊及網紅Sunny，一同合拍影片，邀大家一起做環保，為環境盡一份心力。

高市府發言人周璟瑜和網紅Sunny藉由點飲料互動橋段，加快語速且重覆政策宣導：「7月1日起使用非塑膠材質杯，自備環保杯還能享折扣優惠」，超萌活潑的高雄熊大秀「減塑舞」，力推自備環保杯還能省錢，最後片尾則有驚喜彩蛋，加進去年高雄市長陳其邁與總統蔡英文喝飲料時的趣味互動，當初影片曝光，已在陳市長的IG累積近29萬觀看數，搖杯灑出飲料的經典片段，這回由高雄熊神還原致敬呼應，成為最佳宣傳亮點。

▲高市府發言人周璟瑜跟網紅拍減塑宣導片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高市府發言人周璟瑜跟網紅拍減塑宣導片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高市府發言人周璟瑜表示，短片創意發想，將環保政策當作飲料名稱，不斷重複，不僅強化宣傳飲料店限塑令七月上路，也鼓勵市民朋友養成自備環保杯習慣，更希望藉此拋磚引玉，讓更多店家一同加入限塑行列。

為鼓勵民眾自備環保杯消費，高市府環保局號召在地咖啡店及飲料店業者組成「飲料店減塑大聯盟」，共同推出「自備環保杯雄優惠」活動。7月1日起至9月30日至合作飲料店消費，除了業者原本已提供的自備環保杯至少5元優惠，市府加碼折價5至10元，指定店家在優惠期間最多可折20元，希望大家一同以行動響應，一起讓城市更好。

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