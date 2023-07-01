「郭柯會」喊卡原因曝光　陳智菡：因「併購說」使黨內雜音多

▲柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者陳家豪、湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

近期傳出鴻海集團創辦人郭台銘有意獨立參選，並計劃與民眾黨總統參選人柯文哲6月29日見面。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡6月30日證實，近期一週郭台銘確實有約柯文哲會面，但因傳出「併購說」造成黨內雜音多，所以民眾黨決議後認為，在這個時間點上兩人見面不合適，黨內應該要先穩定軍心，避免遭外界做文章。

陳智菡昨日受訪時證實，原本6月26日郭台銘傳訊息給柯文哲，希望與柯文哲再次會面，雙方約定是29日會面，柯文哲本來也覺得沒問題，但因27日有媒體報導郭台銘稱民眾黨資源有限，有信心能併購民眾黨，讓民眾黨內雜音蠻多的。

因此，陳智菡表示，經民眾黨核心會議討論後決議，現在應該要穩定軍心、避免混亂，若選在此時見面恐遭外界做文章，「這個時間點上見面恐怕蠻不合適的，後來就取消了見面。」

媒體追問，郭台銘可能在國民黨全代會前宣布獨立參選，柯文哲是否有與郭台銘溝通？陳智菡回應，他們兩人談話細節她不曉得，柯文哲當然有委婉地向郭台銘表示時間點上不適合，尤其是併購說傳出後，讓黨內有許多雜音出現，但對於兩人談話過程中是否有提及郭台銘參選意願，「我想這是他們兩人才知道的內容。」

至於若郭台銘宣布參選是否將衝擊柯文哲選情？陳智菡強調，任何人參選對選情都會造成一定程度的影響，因為郭台銘代表很多經濟選民、中性選民，他的參選可能會對所有參選人都產生影響。