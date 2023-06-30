侯友宜赴基隆見民代　左攻賴清德兩岸政策、右打柯文哲行政效率不彰

▲侯友宜赴基隆市黨部與民代進行交流。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／基隆報導

民進黨總統參選人賴清德日前表示，台灣能否維持現狀和保有民主自由的生活方式，將取決如何在民主與專制間做出正確的選擇。國民黨總統參選人侯友宜今（30）日在基隆市黨部與黨籍議員座談時細數民進黨這幾年執政不公的地方，更提到，民進黨所謂的維持現狀，就是維持兵兇戰危的現狀，綠營已經把兩岸逼到面臨戰爭邊緣化，這問題大家不能不重視。同時，他更暗酸民眾黨總統參選人柯文哲，台北8年一條捷運都沒蓋，社子島也沒在動，顯示柯行政效率不彰。

侯友宜在市黨部致詞時表示，這次他代表國民黨徵召做總統參選人，身為全國最大城市的市長，他發現還是有很多需要中央，以公平公正角度來看待，更要有行政效率讓新北大發展，長期以來看到中央跟地方議題上，中央給地方資源配合上不公平，甚至在行政效率的方向上，不符合地方期待，地方很多問題中央沒有直接跟地方溝通，還有分你跟我、政黨，他覺得很不好。

侯友宜說，今天他出來選總統不是只有這些問題，對於民進黨所謂的維持現狀，就是維持兵兇戰危的現狀，民進黨已經把兩岸逼到面臨戰爭邊緣化，這問題大家不能不重視。

對於近期中央擬將大學四年改為「3+1」的選項，侯友宜也說，這樣是在告訴大家要提早面對戰爭嗎？四年學業一定有完整規劃、配套，才有充分學習，現在用3+1的方式去改變，這問題難道大家不關心嗎？如果維持現狀是大家和平兩岸穩定的現狀，這問題就不存在，但8年不溝通、不對話、不交流所產生的問題現在就看到。

侯友宜再說，現在大家也關心黑金政治掛鉤，太多弊案，這些弊案不是只有光電，也不只詐騙弊案，很多弊案沒有真相，這段時間NCC通過的是有很多爭議，很多問題大家攤開公開透明來看，這些弊案發生誰去解決？經過8年沒有人解決。

針對基隆近期所面臨到的四接問題，侯友宜直言，這是嚴肅問題，他知道謝國樑反四接，「我跟各位立場一樣，反對四接」，他未來會針對能源配比好好的跟外界報告。

侯友宜提到，兩岸問題上，賴清德說得很清楚他是台獨務實工作者，現在又說不宣佈台獨，這樣領導人如何讓大家安心？侯友宜接著暗酸柯文哲，新北捷運三環六線每條線齊發，但有人8年一條捷運都沒蓋，新北塭仔圳是台北社子島的2倍大，新北經過2年多，把四千多家工廠搬遷、整地，社子島都沒有動。

侯友宜向大家喊話，這段時間他跟競選團隊會更加認真，做不夠多不夠好還要改進地方還很多，大家一起共同努力，他會讓大家認同同「投侯友宜、國民黨才是未來的選項」，這才是他們該做的事情。