2024將是柯賴對決　陳智菡：會盡量提名立委參選人拉抬柯文哲

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

近來國民黨基層不斷操作藍白合，但黨中央28日祭出「小雞條款」（反柯條款），禁止候選人邀非黨籍人士站台。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡30日接受專訪時表示，民眾黨已決定不再禮讓國民黨，將在各選區盡量提名候選人，藉以拉抬民眾黨總統參選人柯文哲的聲勢。

近來國民黨有多位立委候選人公開或是私下表達，希望柯文哲替來站台；但由於國民黨自家也有總統候選人，因此被解讀是「跳船」，黨中央更因此祭出條款規範。但就在「反柯條款」出爐後，國民黨立委參選人顏寬恒便陪同柯文哲到鎮瀾宮參拜，甚至有民代意圖鑽漏洞，稱若在地方「巧遇」也真的沒辦法。

對此，陳智菡也證實，最近幾周確實有很多國民黨候選人拜訪民眾黨爭取柯文哲替他們站台，或是希望民眾能禮讓，來者遍布北中南各選區。

面對國民黨總統參選人侯友宜的民調低迷，陳智菡透露，有國民黨立委參選人希望民眾黨能協助，甚至抱怨國民黨中央不給空間，連邀請柯文哲站台或是協商禮讓都不准，有國民黨候選人還酸說，是否連與柯文哲「偶遇」、拍照都不行？實在很荒謬。

對於國民黨提出「反柯條款」，陳智菡說，民眾黨過去原本願意在部分選區與國黨合作，不提候選人，現在則是盡量提名，如此不但能拉抬民眾黨立委聲勢，也可以拉抬柯文哲聲勢。

隨著柯文哲的民調直追民進黨總統參選人賴清德，並將侯友宜逐漸拋開，陳智菡認為，未來所謂「在野陣營共主」將是柯文哲而非侯友宜，這是因為選民對國民黨和侯友宜的認同感很低，反而喜歡柯文哲的反應快、聰明及執行力。

陳智菡認為，2024最後就是柯文哲與賴清德對決，看清情勢的泛藍支持者自然就會轉而支持柯文哲。

對於藍白合作，陳智菡認為應該分階段處理，既然「政黨輪替」是多數民意，那麼藍白現在不如兄弟爬山、各自努力，過一段時間，再來談合作；但她強調，是合作，不是整合。