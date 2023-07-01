▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報昨（30日）公布總統大選最新民調，若為三腳督，則賴清德35.9％居冠、柯文哲28.6％、侯友宜17.1％居末；若鴻海創辦人郭台銘投入選戰、改為四腳督格局，則賴33.3%，柯20.9％，侯15.6%，郭15.4％。資深媒體人黃創夏分析，如果有郭台銘，柯立即跌7.9個百分點，說明柯文哲虛胖只是郭粉暫時借放，「這份民調最傷柯文哲。」

《美麗島電子報》30日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲28.6％第二、國民黨總統參選人侯友宜17.1％墊底；與上次相比，賴清德上升0.5個百分點、柯文哲上升3.1個百分點，但兩人差距逐漸拉近中，侯友宜則再下滑7個百分點，跌破2成。

而郭台銘近期動作頻頻，延攬競辦成員、拜訪各縣市議長等，外界解讀尋求獨立參選的可能性越來越高，若郭加入選戰，總統選舉呈現四腳督局面，賴清德可望拿下33.3%的支持度，其次是柯文哲20.9％，至於侯友宜為15.6%，郭台銘15.4％敬陪末座。換言之，四腳督幾乎是保證賴清德當選。

黃創夏分析，此次《美麗島電子報》民調除了侯友宜「17.1%」，更傷柯文哲！此次數據顯示，若郭台銘投入選戰，柯文哲立即跌7.9個百分點，回到長期的二成左右，說明了：這段時間柯文哲的虛胖其實只是郭台銘的粉「暫時借放」。