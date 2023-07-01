柯文哲網路聲量47％居冠　TPOC 數據：因服貿議題聲量衝第一

▲柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

近日多份民調皆顯示，民眾黨總統參選人柯文哲支持度坐二望一，不僅超過國民黨總統參選人侯友宜，更直逼民進黨總統參選人賴清德。對此，TPOC台灣議題研究中心29日公布網路輿情數據資料顯示，柯文哲網路聲量19.6萬（47％）居冠、賴清德12.1萬（29％）居次、侯友宜10.3萬（25％）；其中，柯文哲因為在端午節連假前後拋出重啟服貿議題而聲量飆高，在三人中已佔近半。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年6月1日至6月27日的網路輿情數據資料，根據數據結果顯示，藍綠白三人的網路聲量比為賴清德12.1萬（29％）、侯友宜10.3萬（25％）、柯文哲19.6萬（47％），柯文哲的網路聲量在三人中已佔近半，可見其成長趨勢相當明顯。

中心分析，柯文哲因為在端午節連假前後拋出重啟服貿議題而聲量飆高；侯友宜則因新北市幼兒園餵藥案與台大與青年學生座談引發關注，但在事件過後聲量快速消退；賴清德與其他兩人相比，總聲量僅35.6萬左右，表現長期不見起色。

▲柯文哲端午連假後聲量衝第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

此外，中心也比較賴清德、柯文哲、侯友宜三人在「臉書社群」、「PTT與Dcard論壇」，以及「YouTube平台」間的關注度。其中，柯文哲在三大面向中全勝，尤其在「PTT與Dcard論壇」上關注度高達52％，賴清德27％，侯友宜20％；「臉書社群」上，柯文哲39％居冠、賴清德35％居次、侯友宜26％；「YouTube平台」上，柯文哲39％第一、侯友宜37％居次，賴清德24％敬陪末座。

然而，由於民調墊底的柯文哲急起直追，超過侯友宜，且直逼賴清德，讓民進黨將原先「打侯」的策略，逐漸轉向「打柯」。中心指出，根據網路數據分析臉書親綠粉絲專頁發現，6月初，綠營對柯文哲發出1277則「打柯」貼文，回文數高達25000多則，對侯友宜只有658則「打侯」貼文，回文數不到19000則。

中心也說，綠營在端午節連假後「打柯」力道明顯加重，在6月21日至6月27日就發出484則「打柯」貼文，回文數近萬則，同期「打侯」貼文只有85篇，回文數1434則，可見侯友宜幾乎已經不是綠營在網路輿論戰上的目標。