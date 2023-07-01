　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲網路聲量47％居冠　TPOC 數據：因服貿議題聲量衝第一

▲▼柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

近日多份民調皆顯示，民眾黨總統參選人柯文哲支持度坐二望一，不僅超過國民黨總統參選人侯友宜，更直逼民進黨總統參選人賴清德。對此，TPOC台灣議題研究中心29日公布網路輿情數據資料顯示，柯文哲網路聲量19.6萬（47％）居冠、賴清德12.1萬（29％）居次、侯友宜10.3萬（25％）；其中，柯文哲因為在端午節連假前後拋出重啟服貿議題而聲量飆高，在三人中已佔近半。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年6月1日至6月27日的網路輿情數據資料，根據數據結果顯示，藍綠白三人的網路聲量比為賴清德12.1萬（29％）、侯友宜10.3萬（25％）、柯文哲19.6萬（47％），柯文哲的網路聲量在三人中已佔近半，可見其成長趨勢相當明顯。

中心分析，柯文哲因為在端午節連假前後拋出重啟服貿議題而聲量飆高；侯友宜則因新北市幼兒園餵藥案與台大與青年學生座談引發關注，但在事件過後聲量快速消退；賴清德與其他兩人相比，總聲量僅35.6萬左右，表現長期不見起色。

▲▼柯文哲端午連假後聲量衝第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲柯文哲端午連假後聲量衝第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

此外，中心也比較賴清德、柯文哲、侯友宜三人在「臉書社群」、「PTT與Dcard論壇」，以及「YouTube平台」間的關注度。其中，柯文哲在三大面向中全勝，尤其在「PTT與Dcard論壇」上關注度高達52％，賴清德27％，侯友宜20％；「臉書社群」上，柯文哲39％居冠、賴清德35％居次、侯友宜26％；「YouTube平台」上，柯文哲39％第一、侯友宜37％居次，賴清德24％敬陪末座。

▲▼柯文哲端午連假後聲量衝第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

然而，由於民調墊底的柯文哲急起直追，超過侯友宜，且直逼賴清德，讓民進黨將原先「打侯」的策略，逐漸轉向「打柯」。中心指出，根據網路數據分析臉書親綠粉絲專頁發現，6月初，綠營對柯文哲發出1277則「打柯」貼文，回文數高達25000多則，對侯友宜只有658則「打侯」貼文，回文數不到19000則。

中心也說，綠營在端午節連假後「打柯」力道明顯加重，在6月21日至6月27日就發出484則「打柯」貼文，回文數近萬則，同期「打侯」貼文只有85篇，回文數1434則，可見侯友宜幾乎已經不是綠營在網路輿論戰上的目標。

▲▼柯文哲端午連假後聲量衝第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

ET快訊
金曲／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　網：到底在幹嘛
她領獎前「青峰突跑上前」！安溥一開口就落淚…好友哭到流鼻涕
直擊／舒華哭了：沒讓你們失望吧？
個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場　她當歌德版大鳥姊姊
台灣小馬青少棒冠軍「資格遭取消」！原因曝光
金曲／安溥《最好的時光》抱走年度最佳歌曲獎
葛仲珊消失2年重返舞台！　金曲「最神祕表演」曝光
金曲／「偶數陳雷，尖～叫～」他揭真實年齡　網驚呆
金曲獎緬懷逝去音樂人！一見朱俐靜出現哭了
網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭「是打了50幾巴掌」：睡了再叫起來
金曲／擊敗玖壹壹！Crispy脆樂團抱走最佳演唱組合獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

分析／心結未解？合體卻不喊「支持侯友宜」　韓國瑜力挺侯恐言之過重

林筱淇本欲選台中第五選區遭家人反對　原因讓柯文哲驚訝

合體展低姿態　侯友宜引夜襲歌詞＋發文：韓國瑜是我的楷模

幕後／「叫阿侯退選啦」！郭營進逼　他反嗆：背棄挺侯承諾難立足

朱立倫暗示盼韓冰參選立委　韓國瑜幽默回：誇小孩卻要他買菸？

英雄還是罪人？傳郭台銘可能獨立參選　朱立倫：姑且聽之

侯友宜才罵大撒幣！朱立倫加碼喊「公立大學免費」　綠委：歡迎響應

侯友宜民調沒起色逼近「防磚」下限　藍小雞坦言：變林耕仁機會大

不能把經濟鎖在中國　賴清德：誰提服貿「我們就不要支持他」

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

目睹媽開車壓扁寶貝狗碗 柴犬氣炸！表情超有戲XD

羽球神隊友1打2多拍來回　連3次撲救得分場邊歡呼！

凱克鸚鵡玩滑板架式十足！　自己叼回給媽：還要再一次

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

分析／心結未解？合體卻不喊「支持侯友宜」　韓國瑜力挺侯恐言之過重

林筱淇本欲選台中第五選區遭家人反對　原因讓柯文哲驚訝

合體展低姿態　侯友宜引夜襲歌詞＋發文：韓國瑜是我的楷模

幕後／「叫阿侯退選啦」！郭營進逼　他反嗆：背棄挺侯承諾難立足

朱立倫暗示盼韓冰參選立委　韓國瑜幽默回：誇小孩卻要他買菸？

英雄還是罪人？傳郭台銘可能獨立參選　朱立倫：姑且聽之

侯友宜才罵大撒幣！朱立倫加碼喊「公立大學免費」　綠委：歡迎響應

侯友宜民調沒起色逼近「防磚」下限　藍小雞坦言：變林耕仁機會大

不能把經濟鎖在中國　賴清德：誰提服貿「我們就不要支持他」

7月11檔「台股ETF」除息大秀　5檔漲破20%

廖健富致勝3分砲5打點　桃猿延長11局擊退悍將

金曲獎／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　PTT鄉民：到底在幹嘛

金曲得獎名單／《Time’s up》奪「最佳演唱錄音專輯獎」！

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

直擊／(G)I-DLE回到她家鄉開唱！　舒華哭了：沒有讓你們失望吧？

金曲獎／宇宙人奪獎突宣佈大事！　「時間點曝光」粉絲全暴動

金曲獎／蔡健雅背一把吉他上台！　金曲歌后連唱4金曲…美聲療癒全場

清潔工倒飲料弄髒乘客衣服！被逼賠償下跪磕頭：對不起

金曲獎／Gigi後台主持「角落讀資料」畫面曝！　工作人員看呆：超敬業

政治熱門新聞

快訊／「上次選戰讓韓國瑜身心俱疲」　侯友宜致歉：隨時都在反省

侯友宜合體韓國瑜提升民調？　3.9萬人調查曝

英雄還是罪人？傳郭台銘可能獨立參選　朱立倫：姑且聽之

「KMT張鈞甯」洪于茜　轉投郭台銘陣營

終於回家了！泰北孤軍勇抗共軍數十載　948位英靈入祀忠烈祠

才轟民進黨私大學費補助「大撒幣」　朱立倫拋：公立大學學費全免

幕後／「叫阿侯退選啦」！郭營進逼　他反嗆：背棄挺侯承諾難立足

朱立倫暗示盼韓冰參選立委　韓國瑜妙回：誇小孩卻要他買菸？

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

他看總統大選最新民調　四腳督「柯文哲」最傷

韓粉不給侯友宜面子　當場叫韓國瑜選總統

吳子嘉稱要寫信給國台辦：停掉陳建州代言

快訊／韓國瑜侯友宜終同框！韓籲黃復興挺國民黨勝選　卻未提支持侯

合體展低姿態　侯友宜引夜襲歌詞＋發文：韓國瑜是我的楷模

更多熱門

相關新聞

侯友宜合體韓國瑜提升民調？　3.9萬人調查曝

侯友宜合體韓國瑜提升民調？　3.9萬人調查曝

國民黨總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜今（1）日將在黃復興黨部67周年活動同台，《中時新聞網》YouTube針對「侯韓合體是否能提升民調」進行調查，吸引3.9萬名網友投票，其中有41%認為「有幫助」。

侯友宜赴基隆見民代　左攻賴清德兩岸政策、右打柯文哲行政效率不彰

侯友宜赴基隆見民代　左攻賴清德兩岸政策、右打柯文哲行政效率不彰

謝國樑盼「侯總統」助基隆升格直轄市　侯友宜：當選後全力促成

謝國樑盼「侯總統」助基隆升格直轄市　侯友宜：當選後全力促成

賴清德邀網友當IG小編：大家關注的事都是我最重要的事

賴清德邀網友當IG小編：大家關注的事都是我最重要的事

快訊／24小時內沒道歉！　侯友宜競辦明早告賴清德「加重誹謗」

快訊／24小時內沒道歉！　侯友宜競辦明早告賴清德「加重誹謗」

關鍵字：

柯文哲侯友宜賴清德聲量TPOC台灣議題研究中心

讀者迴響

熱門新聞

黑人認了大S是前女友！「還帶范范3人同車」

范瑋琪說謊「當場被拆穿」小S臉綠！

范瑋琪聲明爆「是黑人代寫」！　友人出面揭3疑點

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑范家裡「第2張床」找到了？8年前IG文留證據

不開冷氣「降溫神器曝光」　2物推爆：冷到蓋被

不甩新法！黑車硬闖紅燈險撞整群學生

金曲獎／玖壹壹金曲獎只待10分鐘！　「秒快閃離場」背後原因曝光

朱海君被騙「還忍淚堅持工作」心酸原因曝光！

超商今天限時美式、拿鐵買3送3

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

陳建州曾跟大S交往！她被爆當眾「呼黑人巴掌」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面