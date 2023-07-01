「KMT張鈞甯」馬辦前發言人洪于茜　轉投郭台銘陣營

▲「KMT張鈞甯」洪于茜加入郭台銘團隊，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／洪于茜）

記者柯沛辰／綜合報導

曾有「KMT張鈞甯」之稱的國民黨前發言人洪于茜在黨主席朱立倫上任後，未獲續任，因此轉任前總統馬英九基金會秘書。不過，她在5月離職，本月30日加入鴻海創辦人郭台銘團隊，擔任新聞聯絡人，因時機點敏感，引發外界揣測。

外傳郭台銘尚未放棄參選2024，將在7月23日國民黨全代會前，宣布獨立參選總統，因此招募新血、人事異動等動向，備受外界關注。今年3月，洪于茜仍是基金會秘書，曾陪同馬英九出訪中國，今年5月底才離職退出馬辦媒體聯絡群組。

洪于茜表示，她已離開馬英九辦公室一段時間，剛好郭台銘辦公室新聞聯絡人離職，又有人來詢問，談完後她便答應。至於加入郭辦是不是為了協助郭台銘2024總統大選？她回應，不清楚，目前就是負責郭辦的新聞聯絡工作。

▲國民黨前發言人洪于茜。（圖／記者林敬旻攝）

洪于茜是台北醫學大學醫管系與呼吸治療系雙學位畢業，2018年到國民黨文傳會任職，因學霸資歷及亮眼外型，被栽培成黨中央第一位青年發言人。

2020年3月，江啟臣接任黨主席後，更進一步升級為黨發言人，但朱立倫就任後，洪于茜就不在發言人團隊中，據悉是因申請就讀台大EMPA而請辭。