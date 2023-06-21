300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

▲林右昌出席「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部21日召開300億元中央擴大租金補貼啟動記者會，今年7月3日上午9點開辦、明年12月31日下午5點截止；此次的擴大方案把年齡下修到18歲就可申請，且租客可直接申請不需房東同意，申請流程也更加便民。內政部長林右昌說，去年補助27.8萬戶應能增加到目標50萬戶，全力減輕租房族的壓力負擔。

林右昌說，這次300億的擴大租金補貼方案，做了很多精進做為，第一，特別要照顧大一、大二的學生，也就是把年齡下放到18歲；第二，很多租客會擔心房東要逃漏稅，不過這部分不需要擔心，因為在申請時不需要房東同意，如果房東要逃漏稅，也有嚴格的稽查機制，如果是要違法鑽漏洞的話絕對嚴懲。

「這次是擴大照顧、優先照顧租屋族，希望能減輕租房壓力上的負擔。」林右昌致詞說，預估這次因為擴大、簡政便民措施，去年補助27.8萬戶應能增加到目標50萬戶。

另外，也特別針對單身族、新婚族、育兒族或弱勢族群，都有不等比例的加碼補助，從1.2倍最高到1.8倍，可以給予比較辛苦的族群更多照顧。

林右昌表示，這次的方案預估可以減輕租屋族20%到40%的租金負擔，以租金1萬元來算，最多可以減輕到一個月省4000元。去年政策實施後也發現，30%是單身青年、30%是婚育家庭；弱勢家庭則有40%左右。

林右昌說，這次政策可以更照顧單身或是新婚族群，特別是這次把年齡調降到18歲，高中職生就有機會可以獲得補助。

林右昌指出，租金、租屋的補貼數量是在最近2、3年才大幅增加，大概3年前補貼戶剛突破10萬戶，近年則是好幾倍的增加，今年甚至可以朝補貼50萬戶努力，「擴大補助方案，讓可以獲得照顧的民眾增加將近5倍，這是政策上的效果，也是這2、3年對租屋族的擴大照顧」。