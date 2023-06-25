網購包裝減量7／1實施　環保署：不得使用PVC「最高罰15萬」

▲環保署推動網購包裝減量，將於7月1日起實施。（圖／unsplash）

記者楊惠琪／台北報導

為改善網購業者用大箱寄送小物，環保署今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」將於7月1日上路，禁止網購業者使用含聚氯乙烯（PVC）材質，包裝須使用一定比例的回收紙、再生料，並訂出「包裝重量比例」規範，從源頭管控網購包裝材使用量，將優先以大型網購業者為稽查對象，若業者違規，依法最高可處新台幣15萬元罰鍰。

環保署今年2月預告，網購包裝減量政策從7月1日生效，對所有網際網路零售業網購包裝材料進行限制，包括不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，紙類包材需有90%以上回收紙含量，以及塑膠包材要摻配25%以上再生料。

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環保署指出，資本額5千萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，亦須符合商品重量分級規定；資本額1.5億以上或自有到店取貨據點數達500以上的大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

環保署表示，各家網購電商業者因應管制，紛紛調整包裝材料及作業機制，包括出貨時增加包裝重量檢查程序，將大箱變小箱，同時優化出貨系統，將不同倉庫的貨品併箱出貨，減少空間浪費；包材上則使用100%再生紙漿製作紙箱、減少印刷、紙箱不漂白；也有業者重新設計紙箱及緩衝材、以及設計並採用未使用膠帶的紙箱等。

環保署進一步指出，日前邀集環保局研商訂定稽查作業原則，將啟動出貨統倉的現場稽查，第一階段至年底前將優先以大型業者為稽查對象。若業者違反規定，則依廢棄物清理法第51條第3項及資源回收再利用法第26條第1項第2款規定處罰。





▲環保署「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」公告內容。（圖／環保署提供）