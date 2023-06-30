與侯柯不同調　補助私校學費...盧秀燕：誰當選總統都該做

▲與侯、柯不同調！補助私校學費，盧秀燕：誰當選總統都該做。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中央為降低學生就學負擔，推動私立高中職大專院校學費補助政策，國民黨總統參選人侯友宜批是「撒幣」；民眾黨主席柯文哲嗆是政策買票。不過，台中市長盧秀燕與侯、柯不同調，直言只要是對的政策，她不分黨派支持，但也強調，補助預算來自人民納稅錢，不應當作個人選舉工具，任何人若當選總統都應實施。

中央除「補助私立大專學雜費1年3.5萬元」，再加碼推出「減免大專經濟弱勢學生學雜費」、「高中職全面免學費」及「精進就學貸款」，預計明年2月實施。

對此，盧秀燕受訪表示，約三分之二學子就讀私立高中職或大專院校，每年都要籌措龐大學費，家裡負擔較重，有些孩子可能因此對家裡心生愧疚，擔心影響家裡經濟，甚至有些學生已出社會超過十年，學貸尚未還清，造成無法翻身，所以她個人支持政府補助私立大專院校及高中職。

盧秀燕也強調，國家要補助就讀私立大專院校與高中職學子學費，每年需動用約160億元預算，由於國家總預算約2兆元，160多億元國家尚可負擔得起。她強調，160億元預算均來自國家預算，來自於人民納稅錢，不是哪個政黨出的，也不是哪個候選人出的，所以不應當作個人選舉工具，任何人當選總統，都應該要實施此政策，也有權力實施這個政策，也呼籲所有總統候選人只要有機會當選，都應將此政策列為應實施的國家政策。