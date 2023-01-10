快訊／《平均地權條例》三讀　炒房最重罰5000萬、設檢舉獎金

▲立法院會三讀修正《平均地權條例》。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為打擊炒房行為，立法院會10日三讀修正《平均地權條例》部分條文，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰，並將協助刊登廣告的網紅、揪團炒作等第三方也納入規範，同時新增檢舉獎金制度，以及規定預售屋、新成屋簽約後，原則不得換約轉售。

此次修法共有5大重點，包括限制預售屋、新建成屋簽約後，原則不得換約轉售，亦明確定義不動產炒作行為與罰則，同時建立違規檢舉獎金制度，並規範管制私法人購屋、解約申報登錄等規定。

針對炒作行為部分，三讀條文新增規定，明確規範3種炒作行為：第一，不得以電子通訊、網際網路、說明會或其他傳播方式散布不實資訊，影響不動產交易價格；第二，不得與他人通謀或為虛偽交易，營造不動產交易活絡的表象；第三，自行、以他人名義或集結多數人違規銷售、連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利。

罰則部份，三讀條文規定，違法炒作不動產者，可處100萬元至5000萬元罰鍰，屆期未改正可連續處罰，包括受雇人與法人（指公司）連坐處罰；且為了防止不動產業者所屬人員濫用專業知識炒作，將協助買受人換約轉售的第三人，或受託刊登轉售廣告者也納入規範，例如透過新聞媒體散布不實資訊，或以網紅、YouTuber、網路社群、揪團炒作者，處原額度罰鍰。

三讀條文新增規定，預售屋或新建成屋簽訂買賣契約後，除了配偶、直系血親或二親等內旁系血親，以及其他經主管機關核准，例如財產因故遭強制執行、配偶近親因重大傷病須長期療養、非自願失業及重大變故，導致無力繳款，否則不得讓與或轉售買賣契約與第三人，而且不得刊登轉售廣告。

三讀條文亦訂有明確罰則，若買受人、建商或代銷業者違法換約轉售，或刊登相關廣告，可按戶（棟）處罰50萬元至300萬元，刊登廣告應限期改正或為必要處置，屆期未改正將按次處罰。

值得注意的是，三讀條文新增檢舉獎金制度，民眾可向縣市主管機關檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊的違法事證，如經查證屬實，得以實收罰鍰總金額收入一定比率提供檢舉獎金，另應提撥一定比率給查核業務所需經費。

此外，由於現行對私法人購置住宅無相關限制規範，且私法人原則上無「居住」需求，容易使住宅成為私法人投資炒作標的，三讀條文明文規定，私法人買受供住宅使用的房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關許可，且於登記完畢後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

三讀條文另增訂申報登錄解除買賣契約資訊不實的罰責，規範預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄，違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。