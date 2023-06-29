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明起「不讓行人」重罰6千元！恢復「人行道違停」13項檢舉

▲▼ 翻轉「行人地獄」、嘉市警再加大執法強度 。（圖／嘉義市政府提供）

▲6/30起不讓行人將可重罰6千，記點3點，且要上道安講習3小時 。（資料圖／嘉義市政府提供）

記者李姿慧／台北報導

交通事故去(111)年奪3085條人命，為擺脫交通地獄汙名，多項交通新制6月30日起上路，包括汽車不讓行人重罰6千元、記點3點、道安講習3小時，其中不讓行人取締將以汽機車與行人間隔3公尺為標準；另6月30日起也將增加人行道違停、不讓行人優先通行等13項民眾檢舉違規項目；危險駕駛罰款同步加重為3.6萬元。

為提升交通安全，立法院及交通部推動多項違規加重罰鍰，並恢復或增加部分檢舉項目，6月30日起上路，相關新制如下：

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一、強化停讓保護行人

提高未停讓行人罰責，汽車未停讓行人罰鍰上限由3,600元提高至6,000元、記點3點；致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣銷駕駛執照處罰。此外也將擴大未停讓罰責適用範圍，行人可通行之交岔路口包括未劃設行人穿越道均納入。

此外，汽車未停讓行人取締標準，將維持現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準，若間隔不足3公尺將可開罰6千元。

▲▼汽機車距行人3公尺不禮讓罰6000（約三塊枕木寬度） 。（圖／新北市交大提供）

▲汽機車距行人3公尺不禮讓罰6000元，3公尺約三塊枕木寬度 。（圖／新北市交大提供）

二、通盤檢討違規記點制度

不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等6項違規，除罰款外，將新增強制講習3小時；此外，新手駕駛取得駕照1年內，不但須記點的交通違規將加計1點外，1年內違規滿6點也要強制參加道安講習。

記點累計期間由半年延長至1年，於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月；駕駛人可自費參加講習扣抵點數，1年僅得扣抵2點。此外，測速照相等逕行舉發案件被通知人，未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰處罰規定；延長因未辦理歸責而改記汽車違規紀錄之累計期間。

三、提高無照駕駛罰則

無照駕駛機車或小型車罰鍰上限由1萬2,000元提高至2萬4,000元；5年內累犯即處最高額罰鍰，如有致人重傷或死亡並得沒入車輛；因酒駕吊扣銷駕駛執照再無照駕駛者，機車、小型車加罰1萬2,000元或大型車加罰4萬元；汽車所有人允許無照者駕駛其汽機車加重處罰吊扣牌照。

新制也規定應通知14歲以上未成年之人法定代理人或監護人；無照駕駛不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，再增加加重拒檢罰鍰1萬5,000元至4萬5,000元；除有終身不得考領駕駛執照情形外，加重致人重傷或死亡吊銷駕駛執照不得考領年限為4年。

四、加重危險駕駛罰則

嚴重超速定義由超過最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，更為趨嚴；危險駕駛提高罰鍰上限由2萬4,000元提高至3萬6,000元；危險駕駛態樣增加高速公路違規迴車、倒車、逆向行駛行為；依法應負刑責時可加重二分之一。

▲▼台中警方3天強力取締汽機車不禮讓行人，以及人行道違停。（圖／台中警方提供，下同）

▲人行道違停等違規將恢復檢舉。（資料圖／台中警方提供）

五、增加13項民眾檢舉違規項目

恢復和增加民眾可檢舉項目，包括保護行人通行如在人行道違規(臨時)停車；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人。

另聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛；在公共場所出、入口或消防栓之前停車等違規行為均納入民眾得檢舉之項目。

▲▼交通違規新增13項可檢舉檢項。（圖／記者李姿慧整理）

▲交通違規新增13項可檢舉檢項。（圖／記者李姿慧整理） ※點圖放大

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