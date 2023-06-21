6交通新制7月上路！新車標配「反光背心」　山區暴雨警報擴大試辦

▲為避免二次事故，未來新車領牌需將反光背心列為標配才能領牌。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

6項交通新制7/1起上路，交通部宣布，7月起，為降低二次事故，新車沒標配反光背心無法領牌；北中南3大生活圈通勤月票和10縣市社福卡搭台鐵，7月1日起正式上路實施；此外，山區暴雨國家警報警示簡訊也將擴大試行範圍。

交通部今公布6項7月交通新制如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 汽車申請牌照應隨車配置符合規定之反光服裝(背心)

為避免汽車駕駛人或乘員於車輛故障或發生事故離開車輛處置時發生二次碰撞事敔，交通部表示，7月1日起，汽車新車申請牌照檢驗，應有符合中華民國國家標準或其他等同標準之反光服裝(背心)。

等同新車領牌時，須將反光背心列為標準配備，否則將無法領牌上路。此外，發生車禍或車輛故障，駕駛人離開車輛需穿戴反光背心，避免發生二次事故。



2. 行政院通勤月票-北中南生活圈通勤月票上路實施

行政院編列3年經費200億元推動全國公共運輸通勤月票措施，減輕通勤族群交通負擔及促進公共運輸使用，其中北中南三大生活圈月票即將於7月1日上路，包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

交通部表示，未來下半年本部還會協助9縣市政府規劃推出城際或都市內通勤月票方案，並適時舉辦行銷宣導活動，擴大政策推動嘉惠更多通勤民眾。

3. 各縣市政府發行之社福卡點數可搭乘台鐵局列車

交通部表示，為鼓勵領有社福卡之國人樂活、樂遊及樂行，台鐵局開放有意願參與之縣市政府發行之社福卡點數可搭乘指定列車，讓出行更便利，運具選擇更多元。7月1日北中南三個生活圈部分縣市

開始實施，其他有參與本計畫之縣市12月31日可全數使用。

根據台鐵規劃，第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，皆可使用社福卡扣取點數搭乘台鐵。

▲通勤月票和社福卡搭台鐵皆7月1日起上路，需走專用通道。（圖／台鐵）

4. 觀光路廊在地有腳

交通部表示，配合行政院「促進公共運輸使用方案」，觀光局規劃觀光路廊在地有腳接駁服務，整合小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客運輸場站、住宿地點間免付費之接駁服務。

交通部指出，觀光局規劃所屬13個國家風景區管理處以17個觀光圈為基礎配合推動，協助位處交通不便之旅宿，以及提早恢復旅客搭乘公共運輸出遊信心，紓解景區道路壅塞情形，提升旅遊便利性。

5. 發布颱風不對稱暴風半徑資訊

7月1日起，氣象局將發布颱風不對稱暴風半徑資訊，提供符合台灣地區特性及災防應用之不對稱圓形(四象限)颱風暴風半徑資訊。

6. 擴大「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示」試辦作業

交通部指出，為強化溪流活動安全，112年除與雙北持續合作外，預計7月1日起將擴大試行範圍，提供試辦溪流區未來72小時逐3小時及未來7日逐12小時天氣預報資訊，並於短延時強降雨可能導致溪水暴漲時發布「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警細胞廣播服務，提供民眾及各級防災機關即時應變。