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終於回家了！泰北孤軍勇抗共軍數十載　948位英靈入祀忠烈祠

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（30日）於圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由國防部長邱國正擔任主祭，各軍種司令、官兵代表及國民黨立委、泰北參戰官兵代表與後裔遺族等擔任陪祭。儘管下著滂沱大雨，但場面莊重、肅穆，國防部表示，此展現國軍對陣亡將士之崇敬。

▲948位泰北孤軍英靈今入祀忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝）

▲948位泰北孤軍英靈今入祀忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝）

根據國防部說法，民國38年部分駐滇國軍轉進至緬北邊境，並於40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」，43年改編成立「雲南人民反共志願軍」，49年志願軍轉進泰、寮邊境，期間經過2次撤台，部分人員留滯邊境區域成為「孤軍」，在困境下力求發展。

民國40至59年間，雲南反共救國軍與共軍及緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰；民國59至70年間，雲南反共救國軍多次協助泰國對抗境內共黨組織，並獲泰國居留權，經多年征戰，計逾千人以上英勇陣亡。

▲邱國正擔任此次主祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱國正擔任此次儀式主祭。（圖／記者林敬旻攝）

國防部表示，為使長年征戰、為國捐軀「中華民國雲南反共救國軍」英烈忠魂永享崇祀，國防部偕外交部、僑務委員會等多個單位共同成立專案小組，由國防部人事參謀次長室人勤處少將處長許永祥擔任領隊，率後備指揮部及政戰局等編组人員，於本月26至28日赴泰北地區，依循當地習俗辦理祭祀、安靈及移靈儀式；迎靈小組今返抵國門，隨即辦理入祀典禮。

許永祥指出，他接觸此案時，其實都一直光明磊落，而碰到的最大問題是，當初作戰時，地區太大太廣，所以在清查孤軍身分時，確實花了比較大的時間；此次大概迎回來共948位。

國防部進一步表示，為表彰中華民國雲南反共救國軍的忠烈事蹟，除製頒紀念章、後裔證明及協助泰北地區墓園修繕外，並秉「莊嚴、隆重」態度，將英靈迎返入祀國民革命忠烈祠；另為昭示國軍慎終追遠、崇祀先烈之意，及對其後裔之關懷，政戰局將製作壯烈戰史及迎靈紀實影片，納入莒光園地電視教學，期勉全體官兵緬懷並效法先烈們為國犧牲、無私奉獻的高尚志節，以保國衛民為職志，堅定愛國信念，確保國家安全及永續發展。

▼國軍在雨中迎接泰北孤軍英靈入祀忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍在雨中迎接泰北孤軍英靈入祀忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝）

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