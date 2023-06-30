「雲南反共救國軍」入祀忠烈祠風雨大作　軍迷感動：老天都落淚

▲國防部於圓山忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，現場風雨大作，天地動容。（圖／翻攝自青年日報）

記者林彥臣／綜合報導

30日午後劇烈對流發威，台北市雷聲大作，雨勢猶如颱風天，北安路、明水路一帶甚至發生水淹半個輪胎的情況，然而位在北安路的「圓山忠烈祠」則是在風雨中舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮。許多軍事迷對此感動表示，連老天都為他們感動落淚。

國防部30日下午在圓山忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由部長邱國正擔任主祭，各軍種司令、官兵代表及立委、泰北參戰官兵代表與後裔遺族擔任陪祭。

關於「中華民國雲南反共救國軍」的歷史，國防部說明指出，民國38年部分駐滇國軍轉進至緬北邊境，並於40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」，43年改編成立「雲南人民反共志願軍」，49年志願軍轉進泰、寮邊境，期間經過2次撤台，部分人員留滯邊境區域成為「孤軍」，在困境下力求發展。

40至59年間，雲南反共救國軍與共軍及緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰；59至70年間，雲南反共救國軍多次協助泰國對抗境內共黨組織，並獲泰國居留權，經多年征戰，計逾千人以上英勇陣亡。

#回家了????????... 由青年日報發佈於 2023年6月30日 星期五

有網友在《青年日報》的粉絲頁上留言表示，「願英雄安息」、「向國軍英靈們致敬」、「感恩先烈們拋頭顱灑熱血」、「大雨更顯英靈當年遠征異鄉的英勇精神」、「連老天都為他們感動落淚」、「遲來的國家正義，但還是要為我們的國家英雄致敬」。