「抗共」泰北孤軍入祀忠烈祠　民進黨、民眾黨外交國防委員全缺席

▲948位泰北孤軍英靈今入祀忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委吳斯懷促成泰北孤軍迎靈回台，而國防部今（30日）舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，共948位英靈入祀圓山國民革命忠烈祠，然據吳的說法，國防部廣邀立法院外交國防委員會委員出席，結果僅有藍委現身。吳斯懷表示，每個人有他的公事跟選舉，但來不來媒體的觀感、民眾的觀感、烈士的觀感，大家各有說法。

國防部30日下午於圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由國防部長邱國正擔任主祭，參謀總掌梅家樹、各軍種司令、官兵代表及國民黨立委曾銘宗、江啟臣、吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維、陳以信、洪孟楷出席，其中吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維等人，隨許永祥的隊伍自26日起到泰北迎靈。儘管此次入祀典禮由國防部主辦，但促成迎靈儀式的幕後功臣其實是吳斯懷。

由於此次入祀典禮僅國民黨立委出席，媒體詢問會不會覺得民進黨打著「反共」，卻未出席「抗共」的泰北孤軍入祀典禮。吳斯懷受訪時指出，此次入祀典禮是國防部主辦，國防部有發函到立法院外交國防委員會，廣邀外交國防委員一起參加，「他們有沒有來我不清楚，因為我跟著總牌位一起從機場過來」。

媒體追問，麼看其他黨團國防外交委員沒來？吳斯懷回應，「這個我不好評論」，每個人有他的公事跟選舉，但來不來媒體的觀感、民眾的觀感、烈士的觀感，大家各有說法。

立法院第10屆第7會期外交國防委會委員名單為，國民黨江啟臣、吳斯懷、陳以信、馬文君、廖婉汝、民進黨何志偉、王定宇、趙天麟、劉世芳、蔡適應、羅致政、林靜怡、民眾黨邱臣遠、無黨籍林昶佐。

▼吳斯懷、江啟臣等藍委出席「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮。（圖／記者林敬旻攝）