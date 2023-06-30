一輩子的盼望！　泰北孤軍後代眼淚潰堤：終於帶爸爸的同袍回家了

記者蘇晏男／台北報導

國防部人事參謀次長室人勤處處長許永祥少將26日領隊，偕同5位國民黨立委、後指部與政戰局相關人員，赴泰北迎靈「中華民國雲南反共救國軍」（俗稱「泰北孤軍」），並於今（30日）在國防部長邱國正主祭下，共948位英靈入祀圓山國民革命忠烈祠。身為孤軍遺囑代表的泰北義民文史館主任委員王紹章，受訪時忍不住眼淚潰堤，表示「這是我們一輩子的盼望」。

▲泰北孤軍遺屬代表王紹章眼淚潰堤。（圖／記者林敬旻攝，下同）

國防部30日下午於圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由邱國正擔任主祭，參謀總長梅家樹、各軍種司令、官兵代表及國民黨立委曾銘宗、江啟臣、吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維、陳以信、洪孟楷出席，其中吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維等人，隨許永祥的隊伍自26日起到泰北迎靈，今日返台。

入祀典禮結束後，王紹章代表泰北孤軍遺囑受訪，不過他才剛說「很高興今年迎靈儀式結束，70多年終於可以回家了」，眼淚便奪眶而出，接著表示「這也是我們一輩子的盼望」。

王紹章說，他爸爸今年96歲，打過一百多場戰役，從民國38年以來，在緬甸21年，接著到了泰北，也幫泰國打泰共、苗共，至今已經是60多年前的往事了。王紹章表示，父親一路從雲南走來，一個個同袍相繼離去，爸爸真的很難過，最後來到異國他鄉，獲得當時泰皇蒲美蓬跟皇后、泰國人民的接受與包容，爸爸很高興其同袍能入祀中華民國忠烈祠，跟其他同袍在一起。

媒體詢問王紹章，所以爸爸希望你能夠把他的同袍帶來？王紹章回應，「對！」爸爸已經講了4、50年了，一直期盼什麼時候可以讓同袍回台灣，「今天終於可以回自己的家了」。

▼948位泰北孤軍英靈入祀忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝，下同）