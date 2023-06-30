泰北孤軍英靈入祀忠烈祠幕後功臣　吳斯懷3年來低調做：成功不必在我

▲吳斯懷是此次促成泰北孤軍迎靈回台入祀忠烈祠的幕後功臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

吳斯懷等5名國民黨立委26日在國防部人事參謀次長室人勤處處長許永祥少將帶隊下，赴泰北迎靈「中華民國雲南反共救國軍」（俗稱「泰北孤軍」），並於今（30日）在國防部長邱國正主祭下，共948位英靈入祀國民革命忠烈祠。由於3年前泰北孤軍遺屬找上吳斯懷尋求協助，所以吳受訪時分享促成這件事的過程，並對於這幾天儀式舉辦時都下雨，表示可能是代表泰北孤軍心中非常興奮、非常感動，盼了70年終於回台灣。

國防部30日下午於圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由國防部長邱國正擔任主祭，參謀總掌梅家樹、各軍種司令、官兵代表及國民黨立委曾銘宗、江啟臣、吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維、陳以信、洪孟楷出席，其中吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維等人，隨許永祥的隊伍自26日起到泰北迎靈。

儘管此次入祀典禮由國防部主辦，但促成迎靈儀式的幕後功臣其實是吳斯懷。吳受訪指出，70年來，這群孤軍在泰國、緬甸、寮國俗稱的金三角地區，積極準備反攻大陸，但到別的國家，就受到別國共產黨追剿，所以是四面作戰，非常辛苦；後來在國際壓力下，先總統蔣介石下令把第一、二、四軍撤到台灣，僅第三、五軍留在泰北，這些人沒有國籍、沒有身分，但因英勇善戰且反共，所以泰皇蒲美蓬請他們協助清剿泰共、寮共跟緬共。

吳斯懷續指，這支孤軍英勇善戰，但死傷慘重，從民國38年國共內戰撤退到緬甸，伺機反攻大陸，一直到在泰北安家落戶，部隊總共大概5萬多人，所以牌位概估五萬多，只是真正有名冊、兵籍資料可以查詢的，大概只有1萬多名。

▲今入祀典禮期間大雨滂沱。（圖／記者林敬旻攝，下同）

吳斯懷回憶道， 他這屆立法院任期一開始，就接受到泰北孤軍需要協助的訊息，然後透過很多管道跟泰北義民文史館主任委員王紹章聯繫上；他很感謝廖婉汝、溫玉霞、李德維、游毓蘭這幾年的協助、召開協調會，他辦公室主任跟王紹章4年來每天電話連絡2-3次，研究各種清理各處墳墓，盤點到底有多少墳墓、思考要怎麼修，有些在偏遠鄉區或散佈在幾百公里的戰場上，畢竟當年打到哪裡，犧牲到哪裡，就埋在哪裡。

由於今天入祀典禮期間大雨滂沱，吳斯懷說，他們一行人26日到泰北，27日舉行安靈儀式，當時大太陽，結果一進入泰北忠烈祠，典禮開始，總牌位一安放，天降大雨，就向今天一樣，待典禮結束，陽光普照；而今天他們又從清萊到美斯樂去迎靈回台灣，同樣一下車就開始飄雨，當典禮結束，雨就停了，「所以我們這些前輩是有感覺的」，70年想回故鄉回不來，像今天雷雨交加，可能是代表他們心中非常興奮、非常感動，盼了70年。

對於媒體詢問，此次行程一開始比較低調是因為怕受到壓力？吳斯懷說，不是一開始，而是3年都很低調；這是很莊嚴隆重的事情，不可以張揚成文宣，很多過程很艱辛，譬如說幾百里的山區沒有道路，怎麼清查哪裡有戰役、有墓，也到處採訪老兵。

吳斯懷也說，當王紹章跟他聯絡上後，花了好幾個月清理出來，也去要資料、跟國防部申請預算等等，此外他們還募款，協助殯葬跟學校教育補助，這些都低調地做，就怕國內外很多干擾，有些是政治問題，「但我們只願意把事情做好，把墳墓修好，把忠魂迎回來」。吳強調，成功不必在我。

媒體追問迎靈回來的心情？吳思懷表示，終於鬆一口氣了，那邊的老兵到現場掉眼淚感謝他們，說一輩子有兩個願望，一個是幫同袍修墳，一個是希望死了以後牌位可以回到忠烈祠，「我們幫他的心願達成」，所以孤軍第二代掉著眼淚感謝他們，而他也非常感動。