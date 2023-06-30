侯友宜、韓國瑜週六合體！　朱立倫：大家明天台北見

▲朱立倫今日到高雄參加專職幹部共識營 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜明（1）日確定將與前高雄市長韓國瑜合體，兩人將一同出席黃復興黨部成立67周年活動。對此，國民黨黨主席朱立倫上午受訪時表示，侯友宜跟韓國瑜時常保持密切聯繫，黃復興黨部周年慶歡迎熱愛國民黨的朋友一同參與，「明天大家台北見！」。

侯友宜持續整合藍營勢力，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介29日在臉書直播中表示，韓國瑜確定會在周六（7月1日）與侯友宜同框出席活動，這天也是黃復興黨部成立67周年。消息曝光後引發外界關注。

朱立倫今（30）日到高雄參加專職幹部共識營，受訪時表示，侯友宜跟韓國瑜保持密切聯繫，韓國瑜長是非常堅貞的國民黨員，非常支持國民黨提名的候選人，包括總統、立委候選人。

朱立倫表示，明天的活動是黃復興黨部的周年慶，他也會主持這場活動，非常歡迎每一位熱愛國民黨的朋友參與，他了解明天也會邀請很多重要貴賓，「明天大家在台北見！」

另，媒體問到民眾黨總統參選人柯文哲昨日原本要與鴻海創辦人郭台銘見面，但後來取消？朱立倫回應，國民黨現階段就是一起努力，團結所有同志，大家一起面對2024總統大選，歡迎非綠的朋友大家一起團結支持侯友宜，支持國民黨提名的候選人。

對於侯友宜民調一直在第三，黨內要如何整合？朱立倫說，一直在努力當中，過去一個月來在腳步上、做法上，需要調整、需要反省、需要檢討，7月1日競選辦公室會正式成立，也都在重新整理、重新出發，也號召非常多優秀人才加入，優秀人才一起努力，一定獲得更多選民支持。

