餵藥案廢幼園執照恐國賠？　侯友宜：皆符合法規程序　

記者崔至雲／新北報導

新北私幼餵藥案5月中爆發，教育局在6月8日宣布廢止該園設立許可，不過，經新北地檢署公布學童毛髮檢測結果，全數未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。外界認為，若真的查無不法，侯市府廢止幼兒園執照，恐有國賠責任。對此，新北市長侯友宜今（30）日表示，裁處皆符合法規程序，待最終司法結果出來後，若證明該園沒有違規與過失，將撤銷其行政處分，並依規定予以協助。

▲侯友宜親自召開私立幼兒園司法案件進度說明記者會 。（圖／記者許靖騏攝）



律師黃帝穎表示，新北地檢署說明幼兒園餵藥案36名幼童未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」，全案雖尚未偵結，只是鑑定報告的進度說明，但如果最後真的查無不法，侯市府廢止幼兒園執照，反而有國賠責任。

侯友宜說明，新北市政府當時為了危機處理，用最高標準的方式來裁處，在整個處理的過程中皆符合法規程序，目前該案經毛髮檢驗都是陰性，但是因為新北地檢尚未偵結，後續待結果出爐，該還給任何一方公道、救濟都會依法處理。

教育局長張明文補充說明，教育局6月8日宣布廢止該園設立許可，裁處15萬元罰鍰，主要是考量有8名幼兒在園驗出微量反應，且跨4班包含幼幼、小、中、大班。教育局一定要先做預防性保護措施，在當時緊急情況下，必須優先保護兒童。在維護幼生健康安全的考量下，認為已違反幼兒教育及照顧法，故以最嚴格標準進行裁處。

張明文說，最終司法調查結果出來時，如果證明該園沒有違規與過失，將撤銷其行政處分，並依規定予以協助。