美麗島民調出爐！賴清德35.9%、柯文哲28.6%　侯友宜跌破2成

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》30日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲28.6％居次、國民黨總統參選人侯友宜17.1％居末；與上次相比，賴清德上升0.5個百分點、柯文哲上升3.1個百分點，但兩人差距逐漸拉近中，侯友宜則再下滑7個百分點，跌破2成。

由於鴻海集團創辦人郭台銘尋求獨立參選的可能性越來越高，若郭加入選戰，總統選舉呈現四腳督局面，賴清德可望拿下33.3%的支持度，其次是柯文哲20.9％，至於侯友宜為15.6%，郭台銘15.4％敬陪末座。換言之，四腳督幾乎是保證賴清德當選。

▲2024總統大選最新民調。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元，點圖放大）



進一步交叉分析，在地區方面，「賴柯侯」三腳督組合中，柯文哲在新北市33.4%、桃竹苗地區32.8%、中彰投34.0%一支獨秀；賴清德則在台北市31.9%、雲嘉南44.7%、高屏49.5%拿下第一。而侯友宜在新北本命區也只拿到21.5%的支持度而已。

另從年齡來看，在「賴柯侯」三腳督組合中，最受20-29歲與30-39歲支持的都是柯文哲，分別為45.0%、41.9%；而在40-49歲、50-59歲、60-69歲與70歲以上，賴清德則以35.8%、32.0%、39.5%、46.6%領先。

至於政黨傾向上，民進黨支持者中有88.5%支持賴清德、2.5%挺侯友宜、3.2%挺柯文哲；國民黨支持者中，70.7%挺侯友宜、15.5%挺柯文哲、0.6%挺賴清德；民眾黨支持者中，91.0%挺柯文哲、2.9%挺侯友宜、2.8%挺賴清德；中性選民中，25.5%挺柯文哲、23.4%挺賴清德、10.3%挺侯友宜。

值得注意的是，若鴻海集團創辦人郭台銘加入選戰，呈現四人對戰局面，民調分別為賴清德33.3%、柯文哲20.9％、侯友宜15.6％、郭台銘15.4％。

在政黨傾向方面，民進黨支持者中仍有81.4%支持賴清德、1.8%挺侯友宜、3.4%挺柯文哲、8.7%挺郭台銘；國民黨支持者中，60.2%挺侯友宜、8.6%挺柯文哲、0.6%挺賴清德、21.7%挺郭台銘；民眾黨支持者中，68.6%挺柯文哲、3.3%挺侯友宜、2.2%挺賴清德、24.4%挺郭台銘；中性選民中，21.9%挺賴清德、16.4%挺柯文哲、10.4%挺侯友宜、16.2%挺郭台銘。

從以上數字可以發現，郭台銘加入戰局，對民進黨支持者完全沒有影響，只會吸納國民黨與民眾黨約2成左右的選票，所以當力量分散後，就是三敗俱傷。

本次調查訪問期間是2023年6月28日至29日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1070 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。