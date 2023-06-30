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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒想到網軍這麼恐怖」　幼聯總會會長哽咽：我沒本事幫侯擋子彈

記者蘇晏男／台北報導

新北地檢署昨公布板橋某幼兒園餵藥案檢驗結果，36學童未檢出巴比妥及苯二氮平類，而汐止某幼兒園案經士林地檢署偵辦，也確認未檢出上述兩成分。中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀今（30日）上午出席記者會時，替幼教人員及幼聯總會在此次風波中承受的壓力與指責叫屈，並澄清自己不認識新北市長侯友宜；此外，廖在記者會中四度哽咽，更說出，「我們是本著服務家長之心協助，但我沒有想到網軍這麼恐怖。」

▲廖文秀（左）30日在國民黨團記者會上哽咽，王鴻薇在旁安撫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲廖文秀（左）30日在國民黨團記者會上哽咽，王鴻薇在旁安撫。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立法院黨團30日舉行「烏龍！烏龍！烏龍！賴清德出來道歉！」記者會，除立委王鴻薇、台北市議員李彥秀出席外，也邀請廖文秀、中華民國幼教聯合總會秘書長葉若蕎、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣與會。記者會一開始由廖文秀先發言，而她開門見山表示「我代表幼聯總會要在這邊重申，我們沒有任何的政治傾向，我們沒有任何的政治的一個氛圍，我們是一個很單純的為孩子、為老師、為我們台灣的幼教政策努力的一個團體」。

廖文秀說，這次事件一開始，她就發現風向被帶偏，現場所有老師會認為協助家長替孩子餵藥，卻要承擔罪責，尤其6月12日教育部發函給縣市，嚴格督察各幼稚園用藥情形，「我就發現不對了」，已經有很多老師、園長要求幼聯總會上凱道抗議，因為媒體一面倒，好像老師每天都在餵不明藥品。

廖文秀繼續說，這些老師、園長的委屈跟清白，沒有人幫他們澄清跟承擔，所以她告訴幼聯會理事長、園長，你們是孩子跟老師的肩膀，必須承擔責任一起努力，捍衛老師清白、保護孩子，所以幼聯總會才會有第一份聲明書。

對於幼聯總會呼籲不要餵藥的原因，廖文秀指出，因為老師在現場非常恐慌，她6月12日有朋友傳給她照片，發現大批人馬進入教室內，一個一個問老師藥物來源、成分，而老師的反應是非常害怕。講到此，廖文秀忍不住哽咽；她說：「我覺得這是我們從事幼教工作30幾年來，從來沒有受過的委屈跟恐怖事件，所以我要求理事長趕快開一個臨時的理監事會議，決定我們不再餵藥，我們要保護這一群老師。」

當廖文秀提及，幼教老師向她反映其父母很心疼他們為何要做這樣的工作，幫助家長還要被告時，再度哽咽。廖文秀說明，第一份聲明，幼聯總會完全站在不希望引起家長跟老師的衝突；而後來汐止某幼兒園檢驗結果出來，孩童未驗出巴比妥，在家長不斷需要幼聯總會協助下，所以發了第二份聲明，請老師協助繼續餵藥，但要嚴格遵守教育部教條，並提醒老師不要因為餵藥觸法。

「我們是本著服務家長之心協助，但我沒有想到網軍這麼恐怖。」廖文秀深吸一口氣後說，這兩周以來她的學校跟幹部電話被打爆，罵得非常難聽，質疑為什麼要幫侯友宜。廖文秀澄清，「我不認識侯友宜，我沒有跟他見過面，他雖然是一個總統候選人，但是跟我們幼教、教育事件一點關係都沒有，我沒有本事還有那個能力去幫他做他的附隨組織，或者幫他擋子彈，我們現在已經被打成千瘡百孔...。」話還沒說完，廖文秀第三度哽咽。

廖文秀說：「我的老師每天在學校，我不知道他們聽到那個電話的恐懼，我覺得我很對不起我學校的學生人員跟老師，為什麼他們要因為這樣的事件被網軍攻擊。」「我的朋友不斷地打電話告訴我說，文秀，妳太危險了，妳出門要小心。」廖第四度哽咽地說，她回應對方說「為什麼我做幼教出門要小心」，30年來她可以摸著良心，做人正正派派、誠實、不可有害人之心，為什麼她幫助老師、孩子，卻變成出門要小心。

廖文秀表示，希望媒體還給老師清白、還給幼教愛的環境，讓老師可以放心陪伴孩子、讓家長可以放心把孩子交給老師照顧，幼教老師如果沒有愛心，他們不會進來這樣的職場。

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