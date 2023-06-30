　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人驚「吳慷仁居然沒有經紀人」！他曝合作經驗：親切沒架子

▲吳慷仁拍戲被虎頭蜂螫咬。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

▲吳慷仁發文回應指控。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友在臉書專頁「靠背影視2.0」發文，指控W姓大咖男星亂搞男女關係，種種提示使得吳慷仁受到懷疑。他29日晚間發千字長文，詳列5點否認爆料內容，表示自己根本不認識這樣的人，「睜眼說瞎話」，貼文一出，許多網友留言力挺，不少人也驚呼「竟然沒經紀人」，釣出曾合作過的網友透露私下模樣。

吳慷仁提到，光是對方匿名爆料這點，就已經顯得很不負責任，因為內容充滿惡意、又說「沒有證據，只有感受」，令他感到不太舒服，不擔心MeToo爆料風波，因為自己根本就沒有做過。他也提到，「我沒經紀人的顧慮，只有我一個人決定」，前些日子常常演出的配角，很多時候是出於人情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，大批網友留言支持，「吳還滿讓人信服的」、「分點迎擊，還蠻有說服力的」、「瘋狂打臉那個不知名的可憐人」、「寫得超有說服力，蠻好笑又好氣」、「回答得有條有理非常清楚啊」、「匿名真的可以不用理，隨便躲在鍵盤後傷人」、「看他幾個訪問就能知道他很認真看待工作，他年輕是苦過來的，很惜福」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友震驚，吳慷仁居然沒有經紀人。（圖／翻攝自PTT）

不過，多數網友卻震驚，吳慷仁居然沒有經紀人，「現在才知道他沒經紀人」、「這麼大咖沒有經紀人」、「沒經紀人，他要自己看訊息接通告，真的厲害」、「這才是真的時間管理大師，沒經紀人，所有事情都自己處理，厲害」、「有長期追他粉專，他真的沒有經紀人」、「他沒經紀人算是滿有名的，他的FB都自己回，要找他代言也是直接敲他」。

留言也釣出不少曾合作過的人透露，「他是真的沒經紀人，都自己接案，之前合作過，他沒有架子，很好配合」、「我大學學妹有跟吳工作上合作過，基本上我是不相信他會亂搞啦」、「工作有遇到，他很親切」。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

神秘「無洞郵筒」放路邊10年　郵差揭用途

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

更多熱門

相關新聞

為何大家相信吳慷仁？他提「爆料者最大敗筆」

為何大家相信吳慷仁？他提「爆料者最大敗筆」

一名網友昨（29日）在臉書專頁「靠背影視2.0」，指控某W姓男星亂搞男女關係，敘述的特徵疑似影射吳慷仁，讓他緊急發出千字文否認。不過事件爆發後，輿論風向一面倒，有許多人都支持吳慷仁，對此律師林智群也透露關鍵原因：「因為妳是匿名爆料啊！」直言如果要與別人對賭名聲，至少也要拿出自己的賭資。

為什麼大家都相信「吳慷仁」？　律師曝關鍵1原因

為什麼大家都相信「吳慷仁」？　律師曝關鍵1原因

《麻醉風暴》導演公開聲明挺吳慷仁

《麻醉風暴》導演公開聲明挺吳慷仁

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

關鍵字：

吳慷仁演員靠背影視2.0W姓大咖男星

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面