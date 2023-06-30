一票人驚「吳慷仁居然沒有經紀人」！他曝合作經驗：親切沒架子

▲吳慷仁發文回應指控。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友在臉書專頁「靠背影視2.0」發文，指控W姓大咖男星亂搞男女關係，種種提示使得吳慷仁受到懷疑。他29日晚間發千字長文，詳列5點否認爆料內容，表示自己根本不認識這樣的人，「睜眼說瞎話」，貼文一出，許多網友留言力挺，不少人也驚呼「竟然沒經紀人」，釣出曾合作過的網友透露私下模樣。

吳慷仁提到，光是對方匿名爆料這點，就已經顯得很不負責任，因為內容充滿惡意、又說「沒有證據，只有感受」，令他感到不太舒服，不擔心MeToo爆料風波，因為自己根本就沒有做過。他也提到，「我沒經紀人的顧慮，只有我一個人決定」，前些日子常常演出的配角，很多時候是出於人情。

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貼文曝光，大批網友留言支持，「吳還滿讓人信服的」、「分點迎擊，還蠻有說服力的」、「瘋狂打臉那個不知名的可憐人」、「寫得超有說服力，蠻好笑又好氣」、「回答得有條有理非常清楚啊」、「匿名真的可以不用理，隨便躲在鍵盤後傷人」、「看他幾個訪問就能知道他很認真看待工作，他年輕是苦過來的，很惜福」。

▲網友震驚，吳慷仁居然沒有經紀人。（圖／翻攝自PTT）



不過，多數網友卻震驚，吳慷仁居然沒有經紀人，「現在才知道他沒經紀人」、「這麼大咖沒有經紀人」、「沒經紀人，他要自己看訊息接通告，真的厲害」、「這才是真的時間管理大師，沒經紀人，所有事情都自己處理，厲害」、「有長期追他粉專，他真的沒有經紀人」、「他沒經紀人算是滿有名的，他的FB都自己回，要找他代言也是直接敲他」。

留言也釣出不少曾合作過的人透露，「他是真的沒經紀人，都自己接案，之前合作過，他沒有架子，很好配合」、「我大學學妹有跟吳工作上合作過，基本上我是不相信他會亂搞啦」、「工作有遇到，他很親切」。