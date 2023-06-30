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吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅用3個字替他總結

▲▼Netflix《模仿犯》上線記者會，吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳慷仁被影射亂搞男女關係。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

一名網友在臉書專頁「靠背影視2.0」發文，指控W姓大咖男星亂搞男女關係，種種提示使得吳慷仁受到懷疑。吳慷仁昨（29）日晚間透過千字文回應，而網紅「阿塊 Akuai」則說，重點就是「不是我」。

吳慷仁在昨晚的長文回應中，提到自己沒有經紀人，所以等到忙完才能好好打字，他詳列5點否認網友的爆料內容，更氣對方踩到他對演員工作的底線，「真的是睜眼說瞎話」。

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阿塊則發文指出，一定要無腦挺一下封神等級的男演員吳慷仁，並稱吳慷仁回應回得這麼認真，「幫大家統整一下重點，『不是我』」，她也開玩笑說，「還有個重點，慷仁哥一看就很難相處我覺得會跟他一起混的女人肯定是狠角色」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲阿塊發文。（圖／翻攝自Facebook）

【吳慷仁全文】

忙完了，可以好好坐下來打個字。（沒辦法沒有經紀人只能一個一個來）
很多長輩來關心我（比我還緊張），說不要對號入座，要認真小心回答，我都理解，心想沒做過請他們不用擔心，但因為對方是匿名，文中針對性很強，加上記者擺明的一直問，下午我就對於內容po文，感覺對方做了「一個夢」的想法，根本不用負責。
其實好好解釋清楚很簡單，因為不複雜，對我自己、合作的廠商、劇組、或是周遭相信我的人有個交代。

1.首先對方是匿名，光這點就不用負責任了，他是誰？阿災？直覺不認識（後面解釋），反而內容惡意比較多，在文說「沒有證據，只有感受」很感冒。

2.感覺對方的說法上是圈內人，但我自己很確定應該不是曾經有緣分相處的女性朋友，因為相處過如果不牽手…感覺上我應該會被修理，加上如果說詞是用是保護對方形象這樣的話…真的很難說出口…太做作了…
其實就提出有相處的證據就很簡單了不是嗎？

3.對方說有女友的狀況下去接觸，被說服的說法是「我的愛是獨一無二，真切的…外面皆俗不可耐」，這樣的話術真的有點老派，我是很佩服你想出這種文言文（沒說過），我承認看到這有笑了一下，文中提到開始私下朋友聚會的時候大聊女性的有的沒的…我竟然還敢帶去見朋友，是不是也提供一下何次？有誰在呢？

4.關於約X這件事…有男友的我也約????？那麼囂張？而且寫到女性都不願意說三道四還能被你聽說到人數變成聯盟（後宮）這個邏輯是什麼？所以人面很廣？還是有人口普查？那這樣感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，我應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來，新聞上的記者可能比你還期待。
請不用那麼神格化我…相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，雖然我沒有很高尚但算有潔身自愛。

5.這一點我比較生氣，關於演員工作（底線），竟然可以用魅力（撫媚的媚嗎？）與影響力去決定卡司與人選…，我很確定寫的人肯定不是圈內人或是不是線上有所累積的工作者，因為一部片（在台灣）選角還是以資方與導演或製作人為主（或是選角演員組專業建議），基本上我還沒有聽說過有人能這樣。
舉例沒人知道的事吧～前些日子我常常演出的配角，很多時候是出於人情…
譬如「她」劇，是性侵犯，真找不到人願意演出，因為沒有經紀人會願意給只出來頭尾一集的差不多輩份（年紀）的自己演員來演，我是曾經受到製作人照顧才去，我沒經紀人的顧慮，只有我一個人決定。
另外一劇，也是因為開天窗，整組停滯，我們必須有人願意也能被資方接受來演主要角色，不然整組所有時間都拖延到，我後面還有戲，為了兩邊都順利，我說沒關係（同意下）連續工作16天每天只睡2-3小時只為順利拍攝完畢殺青。
其他就不提了，看過劇本就會知道，本來能簡單帶過的，我反而找自己麻煩去學了高跟鞋、去餓個半死、運動個半天、只為了幫忙呈現對的樣子在一到兩場鏡頭…沒有改變成個人秀的能力，只能改變自己，請不要小看拍片工作????，而這些多半就是幫忙與情義相挺。
真的是睜眼說瞎話…雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你，過分。

最後，如內文還下了註解「這些事情沒有所謂的證據，只有感受」…但你感受是真不少，其它就不一一回覆，我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，反而看完反而歸類像是私人恩怨，惹到一個只願意匿名的人…人家雜誌還會有照片看圖說故事，連圖都沒有也能寫那麼多…辛苦了。
所以上一篇我才寫，要繼續好好生活啊，加油嘍（不然呢）。

#莫名認真了起來
#人手一機大家都能拍等不得你
#劇本看多了容易看出筆觸
#浪費社會資源
#後宮甄嬛傳
#得到了什麼

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關鍵字：

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