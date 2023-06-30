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遭影射演藝圈開後宮「為何大家相信吳慷仁？」　律師曝關鍵1原因

記者邱晟軒／綜合報導

有匿名網友在臉書「靠背影視2.0」發文指控大咖男星是劈腿慣犯、把演藝圈當後宮，其中不少線索讓外界將事件聯想到吳慷仁，為此，吳慷仁昨（29）日深夜透過臉書寫下長篇文反擊「真的是睜眼說瞎話」，文章曝光後吸引眾多網友留言力挺。對此，網紅律師林智群分析「為何大家都相信吳慷仁」背後原因。

吳慷仁遭到匿名文章影射，為此，他於昨日晚間透過臉書寫下長文反擊，怒轟爆料者「真的是睜眼說瞎話！雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你」。

另外，對於爆料者文中影射他約砲一事，吳慷仁直言，若真有此事，不必等到匿名爆料，早就應該在圈子裡傳開，「應該等不到你爆料，我應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來，新聞上的記者可能比你還期待。請不用那麼神格化我…相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，雖然我沒有很高尚但算有潔身自愛。」

▲▼吳慷仁遭影射私生活爭議 。（圖／吳慷仁臉書）

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▲吳慷仁遭影射私生活爭議，發文回擊掀起網友一面倒力挺 。（圖／吳慷仁臉書）

吳慷仁文章曝光後，立即吸引大批網友力挺按讚，並且紛紛留言「大咖如吳慷仁，沒有經紀人還寫這篇長文，演員真難當」、「你解釋的超清楚，信你了！」、「這就是完全不假手他人（律師、經紀人、小編、公關公司）親自陳述的坦蕩蕩回應」、「最討厭這種躲在暗處的影射了，完全不用負責任的傷害他人」、「希望匿名者也潔身自愛」。

對於吳慷仁獲得網友一面倒支持現象，林智群今（30）日在臉書以「吳慷仁被爆料，為什麼大家都相信吳慷仁？」為題發文，他直言問題就是出在「匿名爆料」。

林智群進一步解釋， 「沒人知道妳是誰，就算爆料內容被證明是假，妳也不用負什麼責任。那大家為什麼要相信妳？」林智群以大牙以自身名義控訴陳建州性侵未遂，拿自己社會上名聲與對方對賭、也願意負法律責任，強調「匿名者，只需要在暗處放砲，負了什麼責任？要跟別人對賭名聲，至少要把自己的賭資（真名）拿出來吧！」

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