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「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫。將由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，並邀請行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜日前宣布由金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜延攬國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，能否幫助選情，引來各界關注。對此，媒體人黃暐瀚29日則在臉書分析，金溥聰小刀一出，立刻捅出三個窟窿，分別是換侯夢碎、鍋（郭）底破空、立倫夢碎。

黃暐瀚列出金溥聰的背景，指出他是滿清皇族（鑲黃旗），溥儀堂弟，滿清若未被推翻，他現在全名應叫「愛新覺羅、溥聰」；金溥聰參加過國際新聞人員特考，高分錄取，從29歲就開始當前總統馬英九的秘書（兩人已經共事38年）；金溥聰輔選未嘗一敗（1998、2002、2005、2008、2010、2012，全勝）；金溥聰懂文宣、會組織，人事、議題一把抓；金溥聰是如變形金剛般的輔選機器，進入狀態之後：「目光如炬、沈默不語、掌控全局、手起刀落」。

黃暐瀚表示，金溥聰重出江湖，擔任侯友宜的競選總部執行長，「小刀既出、誰與爭鋒？」，才一出刀，就已經立馬捅了三個透明窟窿。他指出，第一個窟窿「換侯夢碎」，7月23日國民黨全代會風雨欲來，眼看「侯侯當老三」，黨內雜音不少，什麼「Hold侯，做代誌」，暫不提名，換人來選都有人私下在談，但現在金溥聰跳到第一線，以上所述，都不可能。

第二個窟窿「鍋（郭）底破空」，黃暐瀚提到，不管是鴻海創辦人郭台銘自己想選，還是被積極勸進，郭台銘參選的正當性與可能性，是建立在侯友宜崩盤，藍營立委跳車的前提下，但如今「一把金刀」就插在桌面上，藍營上下不敢輕舉妄動，郭台銘獨立參選總統的機率，也立刻大大降低，9月領表獨立參選之前，郭台銘肯定會更加審慎，更加猶豫。

第三個窟窿「立倫走開」，黃暐瀚指出，黨主席朱立倫一直說自己是總教練，但金溥聰第一天接執行長，就定調「朱是球隊老闆」，所謂球隊老闆，就是「出錢、出力，不下指導棋」，貴賓室觀戰就好，場上調度，戰術指揮，跟老闆無關。

黃暐瀚最後也強調，雖然未嘗一敗，但也未必永遠不敗，侯友宜不是馬英九，民進黨也不算大逆風，藍營若想「侯來居上、逆轉超車」，侯友宜必須得像馬英九信任金溥聰，那樣的信任與授權，奇蹟，才有可能發生。

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