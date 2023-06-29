記者呂晏慈／台北報導

新北地檢署29日下午公布板橋幼童餵藥案檢驗結果，36學童未檢出巴比妥及苯二氮平類，國民黨文傳會為此批評民進黨撕裂國人與地方政府信任。民進黨隨後發布4點聲明表示，尊重檢方偵查作為及鑑定結果，全案尚未偵結，藍營一開始就向外宣告該案有問題，惡意指控民進黨帶風向，製造社會恐慌，令人遺憾。

▲新北地檢署襄閱檢察官聶眾說明板橋幼兒園餵藥案檢驗結果。（圖／記者陳以昇攝）

針對國民黨批評「民進黨造謠」及「民進黨撕裂國人與政府信任」等語，民進黨今天發布4點聲明：第一，尊重檢方偵查作為及鑑定結果，全案尚未偵結；第二，檢調在報告中說明針對告訴的事實，尚有諸多尚待比對及確認之處，後續會繼續釐清，呼籲新北市政府的行政調查也應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全。

民進黨表示，第三，至於本案究竟誰在造謠？事實證明國民黨總統參選人侯友宜曾在6月8日在政大與學生座談前，媒體受訪時明確指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，而新北市政府教育局也在6月9日針對該幼兒園進行廢照及裁罰，試問有關本案之幼兒園若無問題，侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處分？侯友宜及新北市府應該再次對外說明。

民進黨說明，第四，除了司法途徑之外，民進黨及各界一直訴求的，就是行政調查跟醫療協助必須加快進行，以協助釐清真相，但新北市政府及侯友宜一開始就向外界宣告說這個案子是有問題的，同時惡意指控說帶風向的是民進黨，並進行提告濫訴，耗費司法資源，製造社會恐慌，令人遺憾。