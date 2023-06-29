快訊／私幼餵藥案均未檢出！　侯友宜競辦：24小時不道歉就告誹謗

▲侯友宜競辦不忍了，要求賴清德24小時不道歉就提誹謗告訴。（圖／侯友宜競辦提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室下午召開記者會指出，新北地檢署今下午針對板橋幼兒園一案宣布並未檢出任何藥品，賴清德團隊不到24小時再度被打臉。競辦副執行長謝政達希望，賴清德及其發言人戴瑋姍秉於社會良知，在24小時內道歉，否則將再採取法律行動，提出加重誹謗的刑事告訴。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，兩地檢署都已認證「賴清德造謠毀台灣」，請賴清德正式對全台灣所有家長道歉，並為過去一個月以來撕裂社會、摧毀互信，負起責任。江怡臻說，「領導國家，誠信是最基本的條件」這是蔡英文曾經對賴清德所說過的話，他們今天要再次送給賴清德，如今從私幼案看來，民進黨上從賴清德，下至發言人戴瑋姍、立委賴品妤等人及許多黨公職可謂上下交相賊、蛇鼠一窩，根本就是全台灣最大造謠集團。

江怡臻指出，競辦今上午召開記者會，士林地檢已確定汐止私幼案未檢出，等於證明賴清德團隊造謠，沒想到賴營不僅未認真反省，還企圖模糊焦點。新北地檢署下午再度打臉，足以證明「賴清德團隊還在耍賴」。

江怡臻呼籲，賴清德身為副總統也當過醫生，現在卻完全違背自己的道德良知，毫無誠信的賴清德，沒有資格領導台灣。呼籲賴清德好漢做事好漢當，即刻道歉；而戴瑋姍也應為自己的造謠行為，辭去發言人以示負責。

競選辦公室發言人呂家愷表示，賴清德已狠狠被士林地檢、新北地檢「double play」、雙殺，到底什麼時候要說明？什麼時候要道歉？雖然剛剛新北市民進黨團已發出最新聲明，但內容絲毫沒有悔意，難道民進黨還要跟司法對著幹嗎？證據已明明白白，請賴清德不要再躲在小雞後。

最後，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達表示，之前已向台北市中正一分局告發賴清德及戴瑋姍涉嫌散佈假訊息，違反社會秩序維護法，希望賴清德及戴瑋姍能秉於良知，在24小時內正式道歉，否則將再採取法律行動，提出加重誹謗的刑事告訴。

