板橋餵藥案「真相大白」　侯友宜：造成動盪不安的政治人物該負責

記者崔至雲／苗栗報導

板橋幼兒園餵藥疑雲，新北地檢署今（29）日下午公布36名幼童的毛髮檢驗結果，36人通通未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。對此，新北市長侯友宜表示，真相總算大白，得知真相的心情感到沈重，因為孩子的健康是一輩子要守護的，但過程中居然有政治人物抹黑、造謠，他看在眼裡感到心裡很難過。他呼籲，選舉是一時的，政治最重要是要負責任，在這次事件中，造成動盪不安的政治人物，應該出來負責。

▲侯友宜時事受訪。（圖／記者許靖騏攝）



新北市板橋、汐止幼兒園接連爆出餵藥風波，對於幼童體內是否有苯巴比妥成份藥物，新北地檢署5至6月也陸續採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，檢方今公布板橋幼兒園案採檢結果，36人通通未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。

侯友宜下午到苗栗議會參訪，會後接受媒體採訪，對於新北地檢署公布幼兒園餵藥案結果，他表示，總算真相大白，他得知真相時，心情感到沈重，因為孩子的健康是一輩子要守護的，但是過程中居然有政治人物抹黑、造謠，製造對立、衝突，讓家長及幼教老師產生不信任感，造成這段時間的撕裂。

侯友宜感嘆表示，看到這樣的社會，他感到非常難過，更要呼籲外界，選舉是一時的，政治最重要的是要有負責任的態度，台灣社會人跟人之間應該信任、友善、包容，彼此之間應該找回純真善良的一面，不該用選舉方式讓衝突不斷加深。

侯友宜說，期待政治是公平正義的，讓人民可以信任政治，對於造成這次動盪不安的政治人物，現在應該負起責任來。