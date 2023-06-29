私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

▲新北地檢署襄閱檢察官聶眾說明板橋幼兒園餵藥案檢驗結果。（圖／記者陳以昇攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署29日下午公布板橋幼童餵藥案檢驗結果，36學童未檢出巴比妥及苯二氮平類，國民黨文傳會批評，民進黨撕裂國人與地方政府信任，侯辦更揚言提告。民進黨立委羅致政29日表示，所謂的「散播謠言」，不論從侯友宜親口說「老師居心叵測」，或者教育局裁處「廢止設立許可」，都指向「老師餵藥」的質疑有所本，如果真有散播謠言，那侯市長跟侯市府才是最該道歉的！

針對板橋幼兒園家長的陳情，羅致政表示，從一開始就是要全力協助家長盡速找尋真相，「家長的不安跟疑慮，需要我們的同情跟同理，更需要採取積極的行動，因為孩童的健康比什麼都重要，不容任何的拖延，除了司法的途徑之外，我們一直要求跟訴求的，就是行政調查跟醫療協助也必須加快進行，協助釐清真相、安定人心！」

羅致政指出，然而新北市政府的因應動作，顯然跟家長以及社會的期待有不少的落差。行政部門的慢半拍，正是家長不滿、社會不安的重要原因，「家長如果安心、放心，怎會到處向不分藍綠的民意代表陳情？」

羅致政直言，所謂的「散播謠言」，不論從侯市長親口的「老師居心叵測」說法，或者教育局所做「廢止設立許可」的裁處，都指向「老師餵藥」的質疑有所本，「如果真有散播謠言，那侯市長跟侯市府才是最該道歉的！」

羅致政表示，本案的司法調查並沒有因為毛髮未檢出而停止，新北地檢也表示「針對告訴之事實尚有諸多待比對確認之處」，最後真相如何仍然未知，希望檢調單位加速偵辦工作，給家長跟社會大眾真正的安心。